La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, respondió a un tuit de la constituyente de la UDI Marcela Cubillos, quien la cuestionó por sus declaraciones en una reciente entrevista.

La ex ministra de Educación manifestó su descontento con la postura de Loncón sobre el conflicto en La Araucanía y los casos de violencia que han impactado a la región durante los últimos años.

“Yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar, el Gobierno tiene que dar señales de participación”, dijo la constituyente mapuche en conversación con El Mercurio.

Por otra parte, aseguró que “no todos son privilegiados” en la política. “Hay quienes están en una posición política sin ser de las clases privilegiadas, porque una constituyente me dijo: ‘oiga, pero mi papá es pescador’. Yo me refiero al sector político del privilegio, no a la constituyente de clase social que me dijo eso y su historia es similar a la mía, tal vez”.

Ante esto, Cubillos emplazó a la académica a través de Twitter: “se niega a condenar la violencia e insiste en su discurso de lucha de clases”.

A los pocos minutos, la autoridad de la CC utilizó la misma red social para responderle: “limitado análisis, Marcela. Te invito a leer y descolonizarte en la práctica para dejar de mirar al otro como tu amenaza”.

La discusión se extendió con una nuevo mensaje de Cubillos, quien sostuvo: “usted (Loncón) ve y califica de amenaza a todo el que no piense como usted. Espero asuma una postura, también, ante el intento de cancelación y censura de Jorge Arancibia, convencional democráticamente elegido”.

Cabe mencionar que algunos constituyentes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y otras organizaciones se manifestaron en contra del nombramiento de Arancibia, ex comandante en jefe de la Armada y ex edecán de Augusto Pinochet, como miembro de la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional.