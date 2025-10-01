Lo colgó de un árbol: Detienen a hombre que mató al perro de su vecina porque atacó a sus ovejas

El hombre de 50 años quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal mientras se desarrolla la investigación.

Un hombre de 50 años fue detenido en la zona rural de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, por matar al perro de su vecina luego de que este atacara sus ovejas.

Lo que se sabe del crimen de perro

El hecho ocurrió el domingo 28 de septiembre, cuando el sujeto colgó de un árbol al perro de raza pastor alemán, de siete años, el cual pertenecía a su vecina.

El fiscal subrogante Rodrigo San Martín explicó que “al percatarse que el can (…) había matado sus ovejas, toma la decisión de colgarlo de un árbol y causarle la muerte”.

La dueña del perro habría presentado la denuncia ante Carabineros después de recibir un mensaje de WhatsApp del mismo imputado, en el que le informaba sobre lo ocurrido.

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó arraigo nacional y firma quincenal para el hombre, quien fue imputado por el delito de maltrato animal, mientras se desarrolla la investigación, la cual fue fijada en 60 días.