País policial

Lo colgó de un árbol: Detienen a hombre que mató al perro de su vecina porque atacó a sus ovejas

Por CNN Chile

01.10.2025 / 08:39

{alt}

El hombre de 50 años quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal mientras se desarrolla la investigación.

Un hombre de 50 años fue detenido en la zona rural de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, por matar al perro de su vecina luego de que este atacara sus ovejas.

Lo que se sabe del crimen de perro

El hecho ocurrió el domingo 28 de septiembre, cuando el sujeto colgó de un árbol al perro de raza pastor alemán, de siete años, el cual pertenecía a su vecina.

El fiscal subrogante Rodrigo San Martín explicó que “al percatarse que el can (…) había matado sus ovejas, toma la decisión de colgarlo de un árbol y causarle la muerte”.

La dueña del perro habría presentado la denuncia ante Carabineros después de recibir un mensaje de WhatsApp del mismo imputado, en el que le informaba sobre lo ocurrido.

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó arraigo nacional y firma quincenal para el hombre, quien fue imputado por el delito de maltrato animal, mientras se desarrolla la investigación, la cual fue fijada en 60 días.

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País García Ruminot acusa “intervencionismo” de Boric por cadena nacional y critica eliminación de Glosa Republicana: "No corresponde"
Funcionario que arrancó oreja a alcalde de Melipeuco asegura que autoridad "piropeó" a su pareja antes del ataque
Son más de 650: ¿Qué marcas participarán en el CyberMonday 2025?
Chile asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA: Estas serán sus funciones
Amnistía Internacional solicita a la FIFA y a la UEFA la suspensión de Israel
Al menos 60 personas fallecidas tras terremoto en Filipinas: Equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes