Lo Barnechea: Hombre de 34 años queda en riesgo vital tras disparo en la cabeza en Cerro 18

La Fiscalía ECOH y la PDI lideran la indagatoria para establecer el móvil y dar con el autor, quien escapó del lugar.

Un hombre de 34 años quedó en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante la noche del lunes 3 de noviembre en Lo Barnechea, sector Cerro 18. El ataque se registró en la intersección de Dos Norte con Senda Ocho, en momentos en que la víctima estaba con otras personas en la vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un sujeto se aproximó y efectuó múltiples tiros. En el sitio del suceso quedaron tres vainillas. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del afectado, quien fue trasladado a la Clínica Universidad de los Andes, donde permanece en condición crítica.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. La comisario Pía Molina Garrido indicó que los equipos trabajan para precisar el móvil y la dinámica del hecho.

Respecto del tirador, no hay información confirmada sobre su identidad. El responsable escapó en dirección desconocida. Los equipos especializados realizan el levantamiento de cámaras del sector con el fin de identificar al autor y su ruta de huida.