Lluvias en Santiago: GORE llama a evitar excursiones a la cordillera, ríos y quebradas ante riesgo por tormentas eléctricas

El Gobierno Regional Metropolitano llamó a evitar excursiones y no subir a sectores cordilleranos durante este lunes, ante las precipitaciones y tormentas eléctricas previstas para la Región Metropolitana.

La advertencia fue realizada por el gobernador regional, Claudio Orrego, en medio de las medidas preventivas desplegadas por las autoridades frente al nuevo episodio de inestabilidad atmosférica que afecta a la zona central del país.

El escenario meteorológico contempla precipitaciones en Santiago y posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de granizos y fuertes rachas de viento locales, condiciones que pueden presentarse en sectores del valle, la precordillera y la cordillera.

De acuerdo con los antecedentes difundidos durante esta jornada, se proyectan acumulados de entre 10 y 24 milímetros de precipitaciones para sectores del valle y la precordillera de la Región Metropolitana.

Orrego pide evitar ríos y quebradas

Frente a estas condiciones, Orrego pidió reducir la exposición en aquellos puntos donde las precipitaciones pueden representar un mayor peligro.

“Hacemos un llamado a no subir a la cordillera ni realizar excursiones. Evita acercarte a ríos, quebradas y cauces, respeta las restricciones de acceso y sigue las indicaciones de los equipos de emergencia”, señaló el gobernador regional.

La autoridad agregó que “prevenir también es evitar exponernos a riesgos innecesarios. Cuidémonos entre todos”.

La recomendación adquiere especial relevancia después de las intensas precipitaciones que la semana pasada provocaron un aluvión en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, emergencia que afectó viviendas, calles y vehículos en el sector precordillerano de Santiago.

La Región Metropolitana se mantiene bajo Alerta Temprana Preventiva, mientras las autoridades monitorean la evolución del sistema y sus posibles efectos.

Como parte de la preparación, Senapred instruyó durante el fin de semana la constitución de Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en al menos diez comunas de la capital, ante el pronóstico meteorológico.

El fenómeno corresponde a un sistema de características frías que afecta a la zona central.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) había anticipado precipitaciones desde Coquimbo hacia el sur y señaló que, en la Región Metropolitana, la isoterma cero se ubicaría entre los 2.400 y 2.700 metros, permitiendo precipitaciones líquidas en cotas relativamente bajas.

Durante este lunes, la red nacional de monitoreo meteorológico ya registraba precipitaciones en 17 de las 64 estaciones reportadas en la Región Metropolitana, según el informe oficial actualizado por la DMC durante la jornada.