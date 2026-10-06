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Lluvias intensas en la zona central: DMC advierte que caerán hasta 60 milímetros este miércoles

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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó este martes que continuarán las precipitaciones intensas en la zona central del país durante el miércoles 7 de octubre.

De acuerdo con el aviso de la entidad, las lluvias moderadas a fuertes se extenderán hasta la tarde del miércoles y se concentrarán en cuatro regiones de Chile.

Advirtió que los montos estimados de precipitaciones podrían ir de 25 a 60 milímetros durante aquella jornada.

Además, anunció que el sistema frontal podría venir acompañado de tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo hasta la del Biobío. A esto se suma la posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento a nivel local.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

  • Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa.
  • Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos.
  • Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera.
  • Región de O’Higgins: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera.

Revisa los montos estimados de precipitaciones:

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (créditos DMC)

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