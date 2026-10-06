Lluvias intensas en la zona central: DMC advierte que caerán hasta 60 milímetros este miércoles

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó este martes que continuarán las precipitaciones intensas en la zona central del país durante el miércoles 7 de octubre.
De acuerdo con el aviso de la entidad, las lluvias moderadas a fuertes se extenderán hasta la tarde del miércoles y se concentrarán en cuatro regiones de Chile.
Advirtió que los montos estimados de precipitaciones podrían ir de 25 a 60 milímetros durante aquella jornada.
Además, anunció que el sistema frontal podría venir acompañado de tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo hasta la del Biobío. A esto se suma la posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento a nivel local.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
- Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa.
- Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos.
- Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera.
- Región de O’Higgins: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera.
Revisa los montos estimados de precipitaciones:
(ACTUALIZACIÓN) En atención al evento meteorológico, @meteochile_dmc estima la probable ocurrencia de precipitaciones moderadas a fuertes en la región. Christian Cardemil, director de #SenapredValparaíso entrega detalles y recomendaciones a la población. https://t.co/Xc6uxTsfRi
— SENAPRED Valparaíso (@Senapred_valpo) October 6, 2026
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