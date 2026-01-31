País lluvia

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago este sábado? Horario y comunas donde podrían caer chubascos

Por CNN Chile

31.01.2026 / 11:06

La Dirección Meteorológica de Chile prevé chubascos aislados, viento y probables tormentas eléctricas para este sábado en la Región Metropolitana. El mayor impacto se concentraría en comunas del oriente y la precordillera, con precipitaciones posibles durante la tarde.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que este sábado la Región Metropolitana podría registrar chubascos aislados, vientos de hasta 40 km/h y probables tormentas eléctricas, en el contexto del avance de una baja segregada hacia la zona central.

Según el reporte, las precipitaciones se concentrarían en la tarde, con una ventana estimada entre las 18:00 y las 21:00 horas, y con mayor probabilidad en comunas del sector oriente y precordillerano de Santiago.

Comunas con mayor probabilidad de precipitaciones

El mayor impacto se prevé en comunas del sector oriente y precordillerano de la Región Metropolitana. El reporte mencionó:

  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Las Condes
  • La Reina
  • Peñalolén
  • La Florida
  • Puente Alto
  • Pirque y Colina
  • Ñuñoa.
  • Providencia
  • La Granja.

