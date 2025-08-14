Pronostican sistema frontal que traerá lluvias, frío y e incluso una tormenta eléctrica a Santiago esta semana

Tras varios días de calor inusual, la llegada de un núcleo frío en altura provocará un cambio drástico en las condiciones climáticas en la capital, con precipitaciones que podrían alcanzar los 10 milímetros.

Tras una semana con máximas sobre 20 °C, Santiago se prepara para un abrupto cambio de tiempo este viernes 15 de agosto. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la plataforma especializada Meteored anticiparon la llegada de un sistema frontal que provocará precipitaciones, bajas temperaturas y hasta la posibilidad de tormentas eléctricas.

El miércoles 13 será el día más caluroso de la semana, con máximas entre 22 °C y 24 °C en comunas como Santiago Centro, Tiltil, Lampa y San José de Maipo. El jueves 14, en tanto, marcará la transición hacia un ambiente más invernal, con máximas cercanas a los 20 °C y un cambio brusco en horas de la noche.

De acuerdo con Meteored, la madrugada del viernes comenzará con lloviznas débiles que irán aumentando durante la jornada. El peak de intensidad se espera entre las 16:00 y las 20:00 horas, periodo en el que se concentrará la mayor parte de las precipitaciones.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que podrían acumularse entre 5 y 10 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana, con variaciones según el sector. “Hay lugares que pueden recibir 2 mm y otros, más cercanos a la precordillera, 10 mm. Así que es una precipitación importante”, comentó.

La DMC agregó que existe la probabilidad de tormentas eléctricas y nieve en sectores cordilleranos. La temperatura máxima prevista para el viernes será de apenas 13 °C.

Las lluvias se prolongarán hasta la madrugada del sábado 16, aproximadamente entre la 1:00 y las 2:00 horas. Luego, la jornada sabatina se presentará nublada pero sin precipitaciones y con un clima más templado.