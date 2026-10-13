Lluvia vuelve a Santiago este martes: Desde esta hora aumenta la probabilidad de tormentas

La lluvia y la probabilidad de tormentas eléctricas marcarán la jornada de este martes 13 de octubre en Santiago, con un aumento de la inestabilidad previsto durante la tarde.

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, los primeros chubascos ya se registran en algunos sectores de la Región Metropolitana y podrían avanzar hacia el centro de la capital durante el día.

“A partir de las 14:00 horas, más o menos, se abre la probabilidad de, en algunos sectores, presentar estas precipitaciones tipo chubasco”, indicó.

El fenómeno tendría un comportamiento localizado, por lo que las condiciones pueden variar considerablemente entre distintas comunas. Mientras en algunos puntos podrían caer solo algunas gotas, otros sectores podrían recibir precipitaciones intensas en un corto período de tiempo.

Sepúlveda explicó que las nubes de mayor desarrollo también podrían dejar tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento durante la tarde y hasta el anochecer.

“Pueden ser intensos en un breve lapso y tal vez dejar una calle anegada, o puede que no pase nada”, señaló respecto de la naturaleza de los chubascos previstos.