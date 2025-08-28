Llegan a Arica 12 nuevos buses eléctricos: Comenzarán a operar a fines de agosto

Las autoridades informaron que con esta incorporación, ya hay más de 200 buses eléctricos funcionando fuera de Santiago.

El Gobierno anunció que 12 nuevos buses eléctricos comenzarán a operar este sábado 30 de agosto en la Región de Arica y Parinacota.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a autoridades regionales, participaron de la puesta en marcha de las micros.

Esto, como parte del programa “Renueva Tu micro” y en colaboración con la Gobernación Regional de Arica.

Las micros serán parte del recorrido E1, el cual conectará Punta Condori con el retorno Carlos Condel (abajo del Morro de Arica).

Las autoridades informaron que cuentan con aire acondicionado, conexión USB, Wifi y cámaras de seguridad.

Con esta incorporación, ya hay 208 buses eléctricos funcionando fuera de Santiago.