Llaman a evacuar sectores de Mulchén por incendio forestal

Las condiciones cercanas al factor 30/30/30 facilitan la propagación del siniestro en la Región del Biobío.

Senapred informó esta jornada sobre un incendio forestal desarrollado en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, que por su cercanía a zonas pobladas obligó a llamar a evacuar algunos sectores.

El siniestro denominado Licura llevó a declarar Alerta Roja en la comuna, desplegando los recursos necesarios como los equipos de Conaf, Bomberos y el Sinapred.

“Cabe señalar que se esperan temperaturas máximas de 30°C, humedad relativa de 32% y velocidad del viento de 24 km/h con rachas de 54 km/h”, indica Senapred, por lo que se daría la situación del 30/30/30, factor clave en la forma y velocidad con que se propaguen las llamas.

Según Senapred pasado las 17 horas el siniestro había consumido 7 hectáreas.