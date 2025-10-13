Líneas 1, 2 y 5 del Metro de Santiago presentan retraso en su servicio: Se dispuso justificativo

Desde hace más de una hora el servicio funciona con retraso. "Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual", informó la empresa.

Metro de Santiago informó que hay retrasos en el servicio de las Líneas 1, 2 y 5 de la red.

A las 7:40 horas de este lunes, en pleno horario punta, la empresa reportó que “los trenes de L2 y L5 presentan retraso, lo que puede generar mayor tiempo de viaje. Lamentamos las molestias y nuestro equipo está trabajando para normalizar”.

A las 8:07 se sumó Línea 1. Desde el tren subterráneo indicaron que los equipos se han mantenido “trabajando para normalizar la frecuencia”.

Sin embargo, hasta las 8:40 todavía se mantiene el retraso en la frecuencia en L1, L2 y L5. “Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual. Lamentamos las molestias y seguiremos informando”, señaló Metro.

En ese sentido, dispuso de un justificativo para quienes lo necesiten. Puede ser descargado aquí.

Hasta las 9:08 horas, el servicio en las Líneas 1, 2 y 5 todavía continúan con retraso en su servicio.

9:08 h.🚇 Estado de la red 🟡 #L1 presenta retraso en su servicio

🟡 #L2 presenta retraso en su servicio

🟡 #L5 presenta retraso en su servicio ✅ El resto de las líneas funciona con normalidad. https://t.co/DWhwFnEtzz — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 13, 2025

A las 9:55, Metro informó el restablecimiento del servicio en Línea 1. Las Líneas 2 y 5 continúan con retraso en su servicio.

9:55 h. Actualización 🚇 ✅ El servicio en #L1 se encuentra normalizado. 🟡 #L2 y #L5 aún presentan retraso en su servicio. Seguiremos informando. https://t.co/9gb7i4znbh — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 13, 2025