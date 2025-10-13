País metro de santiago

Líneas 1, 2 y 5 del Metro de Santiago presentan retraso en su servicio: Se dispuso justificativo

Por CNN Chile

13.10.2025 / 08:49

Desde hace más de una hora el servicio funciona con retraso. "Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual", informó la empresa.

Metro de Santiago informó que hay retrasos en el servicio de las Líneas 1, 2 y 5 de la red.

A las 7:40 horas de este lunes, en pleno horario punta, la empresa reportó que “los trenes de L2 y L5 presentan retraso, lo que puede generar mayor tiempo de viaje. Lamentamos las molestias y nuestro equipo está trabajando para normalizar”.

A las 8:07 se sumó Línea 1. Desde el tren subterráneo indicaron que los equipos se han mantenido “trabajando para normalizar la frecuencia”.

Sin embargo, hasta las 8:40 todavía se mantiene el retraso en la frecuencia en L1, L2 y L5. “Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual. Lamentamos las molestias y seguiremos informando”, señaló Metro.

En ese sentido, dispuso de un justificativo para quienes lo necesiten. Puede ser descargado aquí.

Hasta las 9:08 horas, el servicio en las Líneas 1, 2 y 5 todavía continúan con retraso en su servicio.

A las 9:55, Metro informó el restablecimiento del servicio en Línea 1. Las Líneas 2 y 5 continúan con retraso en su servicio.

