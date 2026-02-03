Línea 7 de Metro alcanza 40% de avance y se estima que abrirá a fines de 2028

La Línea 7 unirá a las comunas de Renca y Vitacura en 37 minutos y beneficiará a cerca de 1,6 millones de personas.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se reunió este martes con el gerente general del Metro de Santiago, Felipe Bravo, y otras autoridades para inspeccionar el avance de las obras de la Línea 7, que ya alcanzó el 40% de avance y se estima estará operativa en 2028.

A la instancia también asistieron las alcaldesas de Las Condes, Catalina San Martín, y de Vitacura, Camila Merino, quienes participaron en la inspección de las estaciones que beneficiarán a los vecinos de ambas comunas.

La actividad se desarrolló en la comuna de Las Condes, específicamente en lo que será la estación 16 de la línea, ubicada en la intersección de Cerro Colorado con Manquehue Norte.

El representante del Metro informó que, de los 26 kilómetros de extensión del túnel de la Línea 7, 16 ya se encuentran terminados.

“Al cierre de enero ya tenemos un 40% de avance: van 16 de los 26 kilómetros de túnel construidos. Estamos revisando el progreso en este tramo de la línea, donde las obras de esta etapa de construcción —denominada ‘pique’, que es donde hay túnel— ya están terminadas (…)”, explicó.

Agregó que el proyecto avanza de acuerdo con lo estimado por Metro y que próximamente se iniciará la construcción de los rieles.

Línea 7 beneficiará a 1,6 millones de personas de ocho comunas

La Línea 7 tendrá una extensión total de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones, distribuidas en ocho comunas de Santiago: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura.

El viaje entre Renca y Vitacura durará solo 37 minutos gracias a la nueva línea, la que, según el ministro de Transportes, será la “más rápida” del sistema de transporte subterráneo.

“Esta será una línea de muy alto estándar, con los trenes más modernos, infraestructura y tecnología de punta, además de puertas de andén, como ya tienen las líneas 3 y 6”, agregó Juan Carlos Muñoz.

Asimismo, indicó que el proyecto contará con combinación con la mayoría de las líneas del Metro.

“Es una línea que va a cruzar casi todas las otras líneas. Tendrá muy buena combinación con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6”, explicó el ministro.