País metro de santiago

Metro presenta el primer tren terminado de la futura Línea 7: Tiene capacidad para más de 1.240 pasajeros

Por CNN Chile

21.01.2026 / 18:13

{alt}

La Línea 7 del Metro, actualmente en construcción, tendrá una longitud de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones.

Este miércoles, Metro de Santiago y Alstom Brasil presentaron el primer tren totalmente terminado de la futura Línea 7: el tren Metropolis AS-22-UTO.

Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, señaló que “este es un hito muy importante para la empresa y para todos los chilenos que siguen los avances de la cartera de proyectos Metro en el momento de mayor expansión de su historia”.

La autoridad detalló que estos trenes tienen una longitud de 102 metros, capacidad para 1.247 pasajeros, espacios para personas con movilidad reducida y están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere durabilidad y reduce el consumo eléctrico.

“Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos entre vagones para garantizar un flujo fluido de pasajeros. Estarán equipados con aire acondicionado y un avanzado sistema de información al pasajero con actualizaciones de rutas y estaciones, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores, lo que permitirá a los usuarios comunicarse con el centro de control del Metro”, agregó.

En total, Alstom construirá 37 trenes Metropolis, cada uno con cinco vagones, como parte del contrato entre la empresa francesa y Metro. Alstom también suministrará el sistema de señalización Urbalis CBTC para permitir el funcionamiento sin conductor, lo que aumentaría la eficiencia y seguridad, así como 20 años de mantenimiento y un innovador sistema de mantenimiento predictivo para los trenes, las vías y la catenaria.

Detalles de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago

  • Actualmente en construcción, la Línea 7 del Metro tendrá una longitud de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones.
  • La línea atravesará siete comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes; tres de los cuales —Renca, Cerro Navia y Vitacura— se incorporarán a la red por primera vez, beneficiando a una población estimada de 1,6 millones de habitantes.
  • Cuando la Línea 7 esté operativa, se prevé que el tiempo de viaje entre estaciones terminales será de 37 minutos, lo que significa una reducción del 49% en el tiempo de viaje en comparación con el actual sistema de autobuses, que es cerca de 72 minutos aproximadamente.
  • Con los proyectos de expansión –extensión de Línea 6 hacia el oriente y poniente, y las nuevas líneas 7, 8, 9 y A–, al año 2033 el tren subterráneo sumará 56 nuevas estaciones y 82,5 kilómetros adicionales, con lo que pasará a contar con una red de 199 estaciones, lo que convertirá a Metro de Santiago en la empresa con más kilómetros de Latinoamérica.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

País Exfuncionario de Vitacura captado manteniendo relaciones sexuales al interior de municipio interpone demanda por $200 millones
Congresistas de Perú presentan dos mociones de censura contra el presidente interino Jerí: "No merece estar más en el cargo"
Metro presenta el primer tren terminado de la futura Línea 7: Tiene capacidad para más de 1.240 pasajeros
¿Cómo estará el clima en las zonas afectadas por los incendios?
La Combo Tortuga, Gino Mella y más: Municipalidad de Maipú, Techo Chile y artistas se unen en show solidario para afectados por incendios
Nuevo parlamentario para la UDI: Tricel otorga cupo en el distrito 17 a Diputado Donoso y deja a la derecha a 1 voto de la mayoría absoluta