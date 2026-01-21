Metro presenta el primer tren terminado de la futura Línea 7: Tiene capacidad para más de 1.240 pasajeros

La Línea 7 del Metro, actualmente en construcción, tendrá una longitud de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones.

Este miércoles, Metro de Santiago y Alstom Brasil presentaron el primer tren totalmente terminado de la futura Línea 7: el tren Metropolis AS-22-UTO.

Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, señaló que “este es un hito muy importante para la empresa y para todos los chilenos que siguen los avances de la cartera de proyectos Metro en el momento de mayor expansión de su historia”.

La autoridad detalló que estos trenes tienen una longitud de 102 metros, capacidad para 1.247 pasajeros, espacios para personas con movilidad reducida y están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere durabilidad y reduce el consumo eléctrico.

“Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos entre vagones para garantizar un flujo fluido de pasajeros. Estarán equipados con aire acondicionado y un avanzado sistema de información al pasajero con actualizaciones de rutas y estaciones, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores, lo que permitirá a los usuarios comunicarse con el centro de control del Metro”, agregó.

En total, Alstom construirá 37 trenes Metropolis, cada uno con cinco vagones, como parte del contrato entre la empresa francesa y Metro. Alstom también suministrará el sistema de señalización Urbalis CBTC para permitir el funcionamiento sin conductor, lo que aumentaría la eficiencia y seguridad, así como 20 años de mantenimiento y un innovador sistema de mantenimiento predictivo para los trenes, las vías y la catenaria.

Detalles de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago