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Avanzan obras de la futura Línea 7: Concretan unión de túneles en Cal y Canto, que será la primera estación cuádruple

Por Constanza Zambrano

18.03.2026 / 18:13

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La Línea 7 conectará a Renca con Vitacura en un viaje que durará 37 minutos y tendrá combinaciones con las líneas 2, 3 y 9 a través de la estación Cal y Canto.

Este miércoles, Metro de Santiago anunció que la construcción de la nueva Línea 7 presenta un avance del 40 % y que se concretó la unión de los túneles de la estación Cal y Canto.

Esta será la primera estación en tener cuatro combinaciones, y se informó que ya alcanzó un avance del 60 % en sus obras.

En la instancia participaron diversas autoridades, como el ministro de Transportes, Louis de Grange; el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; y el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

El ministro de Transportes, Louis de Grange; el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; el gerente general de la empresa, Felipe Bravo; acompañados por el delegado presidencial RM, Germán Codina y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, participan del “hito constructivo de encuentro de túneles de Línea 7 en la estación Puente Cal y Canto, futura primera estación con combinación cuádruple de Líneas 2, 3, 7 y 9”/Agencia Uno

De Grange destacó los beneficios de la nueva línea, señalando que podría ahorrarles a las familias hasta 400 horas anuales.

“Solo para tener una idea, un proyecto de este tipo puede ahorrar media hora, 40 minutos, hasta una hora de viaje; son dos viajes al día, eso puede ser cinco o 10 horas a la semana, pueden ser 40 u 80 horas al mes y, si lo llevamos al año, son 400 horas de ahorro, gracias a este tipo de proyectos que mejoran directamente la calidad de vida de millones de familias”, precisó.

Y agregó que desde el gobierno van a “dar todo el apoyo para seguir avanzando de la forma más acelerada posible”.

Se estima que la Línea 7 estará operativa a fines de 2028 y se proyectan alrededor de 50 mil viajes diarios en ella.

Avances en la ampliación del Metro: Así funcionará Cal y Canto

Asimismo, al finalizar la construcción de la Línea 9, Cal y Canto pasaría a convertirse en la primera estación de la red con combinación cuádruple.

Con las nuevas obras, para el año 2033 la estación tendrá combinación en las siguientes líneas:

  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 7
  • Línea 9

Hasta ahora hay un avance del 60 % en la estación y se proyecta que la construcción del túnel, los andenes y el acceso finalice durante el primer trimestre de 2027.

El ministro de Transportes, Louis de Grange; el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; el gerente general de la empresa, Felipe Bravo; acompañados por el delegado presidencial RM, Germán Codina y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, participan del “hito constructivo de encuentro de túneles de Línea 7 en la estación Puente Cal y Canto, futura primera estación con combinación cuádruple de Líneas 2, 3, 7 y 9”/Agencia Uno

¿Cuáles son los siguientes avances de la Línea 7?

Metro anunció que durante el segundo trimestre de 2026 empezarán las obras de las cuatro primeras estaciones, ubicadas en las comunas de Vitacura y Las Condes.

Las pruebas iniciales de movimiento de los trenes se llevarán a cabo después de implementar los sistemas que dan energía a las vías, con el objetivo de poner en servicio la nueva línea a fines de 2028.

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