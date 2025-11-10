Límite de 50 transferencias: SII detecta más de 100 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones

Fueron 14 las instituciones bancarias que enviaron al SII el primer reporte de cuentas que recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o 100 abonos en un semestre de personas o entidades distintas.

Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló los resultados de los primeros análisis de la norma de las 50 transferencias bancarias.

En esta revisión lograron identificar 109 casos que presentan posibles subdeclaraciones de IVA, por un monto total de $3.700 millones de IVA Subdeclarado.

En total, fueron 14 las instituciones financieras que enviaron al SII el primer reporte de los titulares de cuentas que recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o 100 abonos en un semestre de personas o entidades distintas, desde enero a junio de 2025.

Desde el servicio detallaron que estos casos están siendo enviados a las respectivas Direcciones Regionales, para los procesos de revisión y fiscalización. Algunos serán analizados por especialistas de la Dirección Nacional, dado que, entre otras características, representan los mayores montos de eventual subdeclaración de IVA.

En paralelo, también se están analizando algunos casos por posible riesgo de comercio informal, dado que no cuentan con inicio de actividades ni con participaciones en sociedades y registraron abonos en sus cuentas mayores o iguales a $170 millones. A ellos se les contactará y se realizarán diversos cruces de información.

La Directora (S) del SII, Carolina Saravia, explicó que “lo que corresponde ahora es hacer revisiones en profundidad y, en algunos casos, contactar a los propios contribuyentes para aclarar estas inconsistencias o iniciar los procesos de fiscalización que correspondan”.

Límite de transferencias: ¿Cómo saber si fui reportado al SII por superarlo?

Las personas pueden conocer y revisar la información recibida por el SII por parte de las instituciones bancarias respecto de quienes recibieron más de 50 transferencias en un mes, o 100 en un semestre, de RUT distintos, en el sitio personal Mi SII, disponible en sii.cl.