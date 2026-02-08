Líder de red que estafó a damnificados por los incendios forestales queda en prisión preventiva

La mujer, quien se hacía pasar por integrante de un Comité de Viviendas, ofrecía a las víctimas agilizar la entrega de viviendas de emergencia a cambio de pagos anticipados.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 29 años, identificada como Berta Peña Sánchez, en la comuna de Los Andes, y quien es indicada como la líder de una red que se dedicaba a estafar a personas que perdieron sus viviendas en los incendios forestales de la Región del Biobío.

La imputada y los otros miembros de la red se hacían pasar por integrantes de un Comité de Viviendas y pedía una alta suma de dinero a los afectados por los incendios para agilizar los supuestos trámites de reconstrucción de viviendas de emergencia.

Una vez completados lo pagos para estos beneficios, los damnificados no recibieron respuesta.

La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción, la subprefecta Vanni Rajdl, explicó que contactaban a las víctimas y les exigían un pago por adelantado.

“Les exigían a las víctimas un depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480.000 y 385.000 pesos“, detalló la subprefecta.