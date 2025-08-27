La licencia de conducir digital llega en septiembre a la Región Metropolitana: ¿Quiénes puedan obtenerla?

La licencia de conducir digital tiene un código QR único que "permitirá detectar una eventual falsificación y además estará asociada a la Clave Única, entregando al conductor mayor seguridad de la información vinculada a su hoja de vida".

A partir de septiembre se comenzará a implementar la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana.

Este plan comenzó su puesta en marcha desde las regiones más extremas del país (Tarapacá y Aysén) y una de sus ventajas es que fortalecerá la seguridad vial, facilitando la labor de controles realizados por Carabineros, fiscalizadores del Ministerio de Transportes y municipios.

Además, tendrá un código QR único que “permitirá detectar una eventual falsificación y además estará asociada a la Clave Única, entregando al conductor mayor seguridad de la información vinculada a su hoja de vida”.

Con la puesta en marcha de la Licencia de Conducir Digital en la Región Metropolitana avanzamos en más seguridad y una mejor fiscalización ✅ pic.twitter.com/cdVu0AaCbs — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) August 27, 2025

Según datos del Gobierno, hasta el 25 de agosto ya se han emitido 117.551 licencias de conducir digitales.

La licencia digital comenzará su implementación desde el 1 de septiembre de 2025.

En el caso de quienes tengan un documento en curso, “recibirán la versión anterior y quienes tengan su licencia vigente, no requieren solicitarla”.

¿Quiénes pueden tener la licencia digital? “Actualmente, solo dos casos: quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir del 1 de septiembre), o bien, quienes renueven el documento“, explicaron desde el Ejecutivo.

La importancia de obtener estas licencias es que se podrá acceder a la documentación de manera digital, y evitar la falsificación o posibilidad de fraude. Su objetivo es disminuir la cantidad de personas que fallecen a causa de siniestros viales, provocados por personas que manejan sin haber obtenido licencia, por ejemplo.