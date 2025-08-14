Gendarmería libera por error a dos reos desde cárceles de Copiapó y La Serena

Los internos fueron dejados en libertad pese a tener condenas pendientes o prisión preventiva vigente, generando duras críticas hacia Gendarmería y motivando la apertura de investigaciones penales y sumarios administrativos.

Nuevos casos de liberaciones irregulares en cárceles reactivaron los cuestionamientos hacia Gendarmería.

Y es que esta semana se registraron las excarcelaciones de dos reos desde los penales de Copiapó y La Serena.

Ambos internos fueron dejados en libertad pese a tener condenas pendientes o prisión preventiva vigente.

La situación provocó la apertura de investigaciones penales y administrativas.

Estos nuevos casos surgen en medio de la controversia por la liberación errónea de Alberto Carlos Mejía, presunto sicario vinculado al asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, quien sigue prófugo tras salir de prisión por un error de tramitación judicial.

Liberación errónea en cárcel de Copiapó: Reo tenía segunda condena pendiente

El primero de los incidentes se registró en el penal de Copiapó, donde Marco Antonio Flores Bustos, condenado por robo en bienes nacionales de uso público, recuperó su libertad tras cumplir una pena de 41 días.

No obstante, al momento de su salida debía comenzar inmediatamente una segunda condena de 541 días por receptación de vehículo motorizado, lo cual no ocurrió por motivos aún no esclarecidos.

Días después, y tras una orden judicial, Flores fue recapturado y retornado al penal.

Caso en Huachalalume: Interno debía cumplir prisión preventiva por microtráfico

Un caso similar se detectó en la cárcel de Huachalalume, en La Serena, donde Luis Alejandro Salinas Leiva, condenado por microtráfico, posesión de municiones y sustancias químicas, también fue liberado tras cumplir solo una de sus penas.

A pesar de que debía permanecer en prisión preventiva por otros delitos, fue dejado en libertad.

Este último permanece prófugo.

Reacciones y sumario en curso

La situación ha generado una fuerte reacción desde las autoridades penitenciarias y judiciales.

El director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó los hechos como posibles casos de negligencia funcionaria.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que ambos casos están siendo investigados tanto por el Ministerio Público como por Gendarmería de Chile, y que se han abierto procesos penales y sumarios internos para determinar responsabilidades.

“Estos hechos son inaceptables y deben esclarecerse. El sistema penitenciario no puede permitir fallas de esta magnitud”, puntualizó.