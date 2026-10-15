Ley Sanna: Gobierno presenta proyecto para dar permiso laboral a padres tras intento de suicidio de sus hijos

Esta jornada, la ministra de Salud, May Chomali, anunció la presentación de un nuevo proyecto que permitirá a los padres, madres y cuidadores acceder a un permiso laboral para que puedan acompañar a sus hijos tras una hospitalización por intento de suicidio.
Esta iniciativa busca complementar la Ley Sanna, que es el seguro que permite ausentarse justificadamente del trabajo en caso de alguna condición grave de salud de un hijo o hija.
La titular de Salud apuntó a que esta medida ayudará a cuidar la salud mental de los niños y adolescentes, agregando que “esto significa que cuando un niño, niña o adolescente sale de una hospitalización por una lesión autoinfligida, su padre, madre o cuidador legal va a tener derecho a 30 días de licencia para acompañarlo, que son inicialmente 15 días, y si el médico considera que necesita más tiempo, van a ser 15 días más sin riesgo de perder su trabajo“.
En esa misma línea, Chomalí agregó que “cada vez que el niño salga de una hospitalización, esperamos que con los cuidados que se le entreguen de la hospitalización y que los padres lo acompañen en esos 30 días, podamos sacarlo de la situación de crisis que lo llevó a autoinfligirse y no vuelva a intentarlo”.
En Chile, el suicidio se mantiene como una de las principales causas de muerte en la población de 10 a 19 años. Mientras que el intento de suicidio es uno de los factores de riesgo más importantes de muerte por suicidio.
¿Cómo será el nuevo proyecto?
Esta iniciativa incorpora el “egreso hospitalario por lesiones autoinfligidas intencionalmente” como sexta contingencia del seguro Sanna, que se suma a las ya consideradas en la ley cáncer, trasplante, fase o estado terminal de la vida, accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente, y enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o de tratamientos intermedios.
De acuerdo con las normas actuales del Ministerio, el permiso puede extenderse hasta 30 días por cada evento y por cada hijo o hija, contados desde el comienzo de la primera licencia. Además, considera a madres, padres y cuidadores de niños entre 5 y 17 años que hayan estado hospitalizados por un intento de suicidio.
La primera licencia la emite el médico tratante el día del egreso o dentro de los cinco días hábiles siguientes, con una extensión de hasta 15 días. Con ello, el acompañamiento se concentra en el período de mayor riesgo.
La ministra de Salud, May Chomali, anuncia el ingreso de un Proyecto de Ley que complementa la #LeySANNA para el cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), permitiendo que madres, padres y cuidadores trabajadores puedan acompañar a sus hijos tras un egreso hospitalario por intento de suicidio con un permiso protegido de hasta 30 días. 1/2
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 15, 2026
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