Ley de Presupuestos 2026: Cámara de Diputados respaldó las primeras 17 partidas

Se espera que esta jornada se discutan las partidas restantes en la Cámara.

Este lunes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026, con la votación de las indicaciones presentadas por el Gobierno, que buscaba reponer los recursos de las diversas partidas rechazadas en la Comisión Mixta de Presupuestos.

Durante la primera jornada, la Sala aprobó las indicaciones del Ejecutivo en las partidas de Contraloría, Economía, Hacienda, Justicia, Defensa Nacional, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales y Trabajo.

Por el otro lado, rechazaron las partidas de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería.

En tanto, se ratificó la aprobación del presupuesto de la partida del Congreso Nacional, con excepción del apartado sobre asignaciones a los expresidentes, que se redujo.

Con ello, la Cámara abordó 17 de las 33 partidas de la Ley de Presupuestos. Se espera que durante esta jornada se tramiten las partidas restantes.

Ley de Presupuestos: ¿Cómo fue la tramitación en sala?

En medio de la discusión en la Sala, parlamentarios de los partidos Republicano, Nacional Libertario y RN criticaron la propuesta del erario y se manifestaron en contra de la estimación de ingresos y del gasto proyectado.

Los diputados apuntaron a que las prioridades no están bien puestas y que es necesario disminuir el gasto político, pero manteniendo la inversión social.

Por otro lado, las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio señalaron que muchas de las observaciones no son correctas y que reducir el gasto es inviable sin afectar a los programas sociales.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el déficit expuesto correspondió a la ejecución presupuestaria 2025, recientemente fortalecida para abordar el problema.

Además, aseveró que el Gobierno tomó los planteamientos de los diputados y diputadas para reponer programas como subsidios en vivienda y programas sociales para adulyos mayores.