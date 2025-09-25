“Ley Duque” suma apoyo: Mayoría de los trabajadores respalda un día libre por enfermedad o muerte de su mascota

En medio de la discusión del proyecto conocido como “Ley Duque”, que propone otorgar a los trabajadores el derecho a ausentarse de sus labores en caso de la muerte de su mascota, una encuesta de Trabajando.com reveló que el 61% de los consultados está de acuerdo con contar con un día libre.

Cuando despedimos a un ser querido, enfrentamos un proceso de duelo que puede durar días, semanas, meses o incluso años, y en muchos casos convivimos a diario con su recuerdo. Esta experiencia no solo se da en las relaciones humanas: también se manifiesta en el vínculo afectivo que construimos con nuestras mascotas, que suelen acompañarnos tanto en los momentos felices como en los más difíciles.

Un caso que conmovió a la opinión pública ocurrió el 8 de abril de 2024, cuando el periodista José Antonio Neme compartió públicamente su dolor por la muerte de su perro Duque e hizo un llamado al Congreso para legislar sobre este tema. Actualmente, se tramita un proyecto de ley en honor a su mascota.

El debate surge porque el artículo 66 del Código del Trabajo establece permisos de hasta siete días por el fallecimiento de familiares cercanos, pero no contempla a los animales de compañía. Por su parte, la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía se centra en aspectos como el registro e identificación de las mascotas y las responsabilidades de sus cuidadores, sin abordar situaciones de duelo.

Ante este vacío legal, el proyecto —conocido como “Ley Duque”— propone que los trabajadores tengan derecho a un día hábil de permiso en caso de fallecimiento de su mascota o animal de compañía debidamente inscrito en el registro nacional de mascotas. En el caso de los estudiantes, se establece el mismo beneficio: un día de inasistencia justificada bajo el mismo requisito de inscripción.

Opinión sobre la “Ley Duque”

Un sondeo realizado por Trabajando.com a cerca de 1.200 personas reveló que el 61% apoya la idea de contar con un día libre por razones de apoyo emocional, mientras que un 25% considera que el permiso debería otorgarse solo en caso de fallecimiento. En tanto, un 14% opina que no corresponde generar un permiso adicional, argumentando que ya existen otras licencias laborales.

Para Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing de Trabajando.com, los resultados del estudio reflejan un cambio cultural: “Este estudio muestra cómo ha evolucionado la manera en que entendemos el bienestar de las personas. Para muchos, sus mascotas son un soporte emocional clave, e ignorar esa realidad es desconocer una parte importante de su vida cotidiana”.