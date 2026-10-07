Ley de Incendios avanza al Congreso: Comisión Mixta rechaza indemnizar a privados que incumplan medidas preventivas

La Comisión Mixta despachó la Ley de Incendios, resolviendo los últimos nudos del proyecto y dejándolo en condiciones de ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados y, posteriormente, por el Senado.

Entre los acuerdos, se rechazó indemnizar a privados que incumplan medidas de prevención y se abrió la puerta a una eventual ley corta para reforzar el combate contra los incendios.

La iniciativa debe ser votada en la Cámara Baja y luego en el Senado, después de la semana distrital.

La presidenta de la instancia, la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind), valoró que el Ministerio de Agricultura y el de Vivienda llegaron a un acuerdo. Además, destacó la aprobación para los apoyos para los agricultores ubicados en zonas que puedan canalizarse por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y las municipalidades.

Sepúlveda reconoció que varias propuestas del Gobierno apuntan al combate contra los incendios y no a la prevención, que es el corazón de la iniciativa.

Tras ello, sostuvo que “estamos en absoluta disposición de acelerar todo el proceso legislativo si ellos quieren incorporar una ley corta de combate de incendios”.

Por otro lado, el senador Diego Ibáñez (FA) valoró que la comisión rechazara una indemnización para los propietarios privados que no cumplan con las prevenciones, como la construcción de cortafuegos.

“No era razonable que el Estado indemnizara a quienes no cumplen con las medidas mínimas de prevención. La responsabilidad tiene que ser compartida, y quien no hace los cortafuegos no puede después pedir compensación“, comentó.

El legislador pidió acelerar las votaciones pendientes antes de que comience la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.