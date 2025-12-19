Ley anti-motochorros: Diputadas republicanas emplazaron al Gobierno a dar urgencia al proyecto

La parlamentaria Del Real y la recién electa Rodríguez hicieron un llamado al Gobierno para acelerar el proyecto que busca aumentar las penas y sanciones a todo aquel que cometa este tipo de delitos.

El proyecto de ley “anti-motochorros”, ingresado el 12 de julio de 2022, aún no tiene luz verde, encontrándose en la fase del primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

La normativa busca aumentar las sanciones a los delitos cometidos por motochorros, que es como son conocidos quienes actúan rápidamente en robos a bordo de motocicletas.

Catalina del Real, parlamentaria, y Javiera Rodríguez, diputada electa, ambas del Partido Republicano, hicieron un llamado de urgencia al Gobierno para avanzar en su promulgación, luego de un robo perpetrado por un motochorro en la Puerto Montt, hecho que no sería el único.

Según datos recientes recopilados del Departamento OS9 de Carabineros, se registraron 183 denuncias en 2023, cifra que se vio aumentada a 210 durante 2024. Hasta la fecha, en 2025, las denuncias ya alcanzan los 248 casos.

“Los datos son claros y alarmantes, y es nuestra responsabilidad como legisladores reaccionar ante esta realidad. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan con miedo, y el Gobierno debe mostrar un compromiso tangible para combatir esta situación”, señaló la diputada Catalina del Real.

Por su parte, la parlamentaria enfatizó la preocupación que genera este tipo de delitos en la comunidad: “En cada una de estas denuncias hay una historia de angustia, de víctimas que merecen ser protegidas. La inacción del Gobierno es inaceptable, y nuestro deber es garantizar la seguridad de todos los chilenos”.

Críticas a la gestión del Gobierno que no fueron aisladas. A esto se sumó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien apunta una falta de acción ante este tipo de situaciones.

“Nosotros no somos encargados de la seguridad, nos estamos haciendo cargo de una obligación, un deber que es del Gobierno”, enfatizó el mandatario comunal, quién a su vez también cuestionó la desigualdad del sistema penal y la falta de atención y seguimiento hacia las víctimas.