Levantamiento del secreto bancario pasa a comisión mixta tras empate en el Senado

Este martes, el Senado votó en una sesión ordinaria el articulado del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado.

La iniciativa, que se encuentra en su tercer trámite legislativo y fue ingresada en 2023, registró un empate de 24 votos al ser sometida a votación en la Sala, por lo que será discutida en una comisión mixta.

Desde la oposición, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, emplazó al oficialismo a través de X: “Perdimos por un voto el levantamiento del secreto bancario. Son caradura. Ganaron la elección con temas de seguridad y hoy le hacen un ‘guiño’ al crimen organizado con su voto en contra. Se contradicen solos: se niegan a que les revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no trepidaron en vaciarles sus cuentas corrientes a los deudores del CAE”.

Perdimos por un voto levantamiento secretario bancario. Son caradura. Ganaron la elección con temas seguridad y hoy le hacen un “guiño” al crimen organizado con su voto en contra.

Se contradicen solos: se niegan a que le revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no… — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) June 9, 2026

Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo: “Llevamos tres años esperando que salga esta norma del subsistema de inteligencia para perseguir la evasión de impuestos, el lavado de activos y el crimen organizado. El levantamiento administrativo es clave para llegar rápido a perseguir el delito y castigarlo con todo el peso de la ley”.

“Hoy, lamentablemente, se rechaza. Esto va a una comisión mixta y esperemos que el día de mañana una instancia compuesta por diputados y senadores apruebe esta norma, que es fundamental para combatir la inseguridad y el crimen en Chile”, subrayó.

¿Quiénes votaron a favor?

Pedro Araya

Yasna Provoste

Fabiola Campillai

Claudia Pascual

Karol Cariola

Claudia Pascual

Karim Bianchi

Miguel Ángel Calisto

Loreto Carvajal

Juan Luis Castro

Ricardo Celis

Daniella Cicardini

Alfonso De Urresti

Francisco Huenchumilla

Diego Ibáñez

Vlado Mirosevic

Daniel Núñez

Gastón Saavedra

Beatriz Sánchez

Alejandra Sepúlveda

Esteban Velásquez

Paulina Vodanovic

¿Quiénes votaron en contra?

Andrea Balladares

Miguel Ángel Becker

Rodolfo Carter

Luciano Cruz-Coke

Rojo Edwards

Camila Flores

Sergio Gahona

María José Gatica

Vanessa Kaiser

Sebastián Keitel

Alejandro Kusanovic

Carlos Kuschel

Enrique Lee

Andrés Longton

Javier Macaya

Iván Moreira

Manuel José Ossandón

Gustavo Sanhueza

Arturo Squella

Renzo Trisotti

Ignacio Urrutia

Enrique van Rysselberghe

Cristián Vial

Cabe mencionar que la iniciativa, que busca detectar el lavado de activos y el financiamiento ilegal, además de fortalecer la trazabilidad del dinero y mejorar el cruce de información entre el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), será revisada por una comisión mixta conformada por senadores y diputados.

📌 A Comisión Mixta El Senado envió a una Comisión Mixta de senadores y diputados, el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, con el fin de resolver las discrepancias surgidas en torno a las normas que permitían levantar el secreto bancario por vía… pic.twitter.com/cH8tRWQAW0 — Senado Chile (@Senado_Chile) June 9, 2026

Con información de Nicolás Donoso, periodista de CNN Chile.