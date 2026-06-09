Levantamiento del secreto bancario pasa a comisión mixta tras empate en el Senado

Este martes, el Senado votó en una sesión ordinaria el articulado del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado.
La iniciativa, que se encuentra en su tercer trámite legislativo y fue ingresada en 2023, registró un empate de 24 votos al ser sometida a votación en la Sala, por lo que será discutida en una comisión mixta.
Desde la oposición, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, emplazó al oficialismo a través de X: “Perdimos por un voto el levantamiento del secreto bancario. Son caradura. Ganaron la elección con temas de seguridad y hoy le hacen un ‘guiño’ al crimen organizado con su voto en contra. Se contradicen solos: se niegan a que les revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no trepidaron en vaciarles sus cuentas corrientes a los deudores del CAE”.
Perdimos por un voto levantamiento secretario bancario. Son caradura. Ganaron la elección con temas seguridad y hoy le hacen un “guiño” al crimen organizado con su voto en contra.
Se contradicen solos: se niegan a que le revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no…
— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) June 9, 2026
Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo: “Llevamos tres años esperando que salga esta norma del subsistema de inteligencia para perseguir la evasión de impuestos, el lavado de activos y el crimen organizado. El levantamiento administrativo es clave para llegar rápido a perseguir el delito y castigarlo con todo el peso de la ley”.
“Hoy, lamentablemente, se rechaza. Esto va a una comisión mixta y esperemos que el día de mañana una instancia compuesta por diputados y senadores apruebe esta norma, que es fundamental para combatir la inseguridad y el crimen en Chile”, subrayó.
¿Quiénes votaron a favor?
- Pedro Araya
- Yasna Provoste
- Fabiola Campillai
- Claudia Pascual
- Karol Cariola
- Claudia Pascual
- Karim Bianchi
- Miguel Ángel Calisto
- Loreto Carvajal
- Juan Luis Castro
- Ricardo Celis
- Daniella Cicardini
- Alfonso De Urresti
- Francisco Huenchumilla
- Diego Ibáñez
- Vlado Mirosevic
- Daniel Núñez
- Gastón Saavedra
- Beatriz Sánchez
- Alejandra Sepúlveda
- Esteban Velásquez
- Paulina Vodanovic
¿Quiénes votaron en contra?
- Andrea Balladares
- Miguel Ángel Becker
- Rodolfo Carter
- Luciano Cruz-Coke
- Rojo Edwards
- Camila Flores
- Sergio Gahona
- María José Gatica
- Vanessa Kaiser
- Sebastián Keitel
- Alejandro Kusanovic
- Carlos Kuschel
- Enrique Lee
- Andrés Longton
- Javier Macaya
- Iván Moreira
- Manuel José Ossandón
- Gustavo Sanhueza
- Arturo Squella
- Renzo Trisotti
- Ignacio Urrutia
- Enrique van Rysselberghe
- Cristián Vial
Cabe mencionar que la iniciativa, que busca detectar el lavado de activos y el financiamiento ilegal, además de fortalecer la trazabilidad del dinero y mejorar el cruce de información entre el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), será revisada por una comisión mixta conformada por senadores y diputados.
📌 A Comisión Mixta
El Senado envió a una Comisión Mixta de senadores y diputados, el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, con el fin de resolver las discrepancias surgidas en torno a las normas que permitían levantar el secreto bancario por vía… pic.twitter.com/cH8tRWQAW0
— Senado Chile (@Senado_Chile) June 9, 2026
Con información de Nicolás Donoso, periodista de CNN Chile.
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