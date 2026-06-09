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Levantamiento del secreto bancario pasa a comisión mixta tras empate en el Senado

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Este martes, el Senado votó en una sesión ordinaria el articulado del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado.

La iniciativa, que se encuentra en su tercer trámite legislativo y fue ingresada en 2023, registró un empate de 24 votos al ser sometida a votación en la Sala, por lo que será discutida en una comisión mixta.

Desde la oposición, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, emplazó al oficialismo a través de X: “Perdimos por un voto el levantamiento del secreto bancario. Son caradura. Ganaron la elección con temas de seguridad y hoy le hacen un ‘guiño’ al crimen organizado con su voto en contra. Se contradicen solos: se niegan a que les revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no trepidaron en vaciarles sus cuentas corrientes a los deudores del CAE”.

Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo: “Llevamos tres años esperando que salga esta norma del subsistema de inteligencia para perseguir la evasión de impuestos, el lavado de activos y el crimen organizado. El levantamiento administrativo es clave para llegar rápido a perseguir el delito y castigarlo con todo el peso de la ley”.

“Hoy, lamentablemente, se rechaza. Esto va a una comisión mixta y esperemos que el día de mañana una instancia compuesta por diputados y senadores apruebe esta norma, que es fundamental para combatir la inseguridad y el crimen en Chile”, subrayó.

¿Quiénes votaron a favor?

  • Pedro Araya
  • Yasna Provoste
  • Fabiola Campillai
  • Claudia Pascual
  • Karol Cariola
  • Claudia Pascual
  • Karim Bianchi
  • Miguel Ángel Calisto
  • Loreto Carvajal
  • Juan Luis Castro
  • Ricardo Celis
  • Daniella Cicardini
  • Alfonso De Urresti
  • Francisco Huenchumilla
  • Diego Ibáñez
  • Vlado Mirosevic
  • Daniel Núñez
  • Gastón Saavedra
  • Beatriz Sánchez
  • Alejandra Sepúlveda
  • Esteban Velásquez
  • Paulina Vodanovic

¿Quiénes votaron en contra?

  • Andrea Balladares
  • Miguel Ángel Becker
  • Rodolfo Carter
  • Luciano Cruz-Coke
  • Rojo Edwards
  • Camila Flores
  • Sergio Gahona
  • María José Gatica
  • Vanessa Kaiser
  • Sebastián Keitel
  • Alejandro Kusanovic
  • Carlos Kuschel
  • Enrique Lee
  • Andrés Longton
  • Javier Macaya
  • Iván Moreira
  • Manuel José Ossandón
  • Gustavo Sanhueza
  • Arturo Squella
  • Renzo Trisotti
  • Ignacio Urrutia
  • Enrique van Rysselberghe
  • Cristián Vial

Cabe mencionar que la iniciativa, que busca detectar el lavado de activos y el financiamiento ilegal, además de fortalecer la trazabilidad del dinero y mejorar el cruce de información entre el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), será revisada por una comisión mixta conformada por senadores y diputados.

Con información de Nicolás Donoso, periodista de CNN Chile.

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