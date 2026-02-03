País Caso ProCultura

“Les pido respeto”: Las primeras declaraciones de Larraín tras quedar con arraigo nacional en el Caso ProCultura

Por CNN Chile

03.02.2026 / 22:57

El cofundador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, entregó sus primeras declaraciones luego de la resolución del 7° Juzgado de Garantía. “Creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos, así que por favor les pido respeto, respeto por mi familia”, expresó el psiquiatra.

El cofundador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, quedó con la medida cautelar de arraigo nacional durante la noche de este martes, tras la resolución del 7° Juzgado de Garantía.

Cabe destacar que el fiscal Juan Castro Bekios solicitó la prisión preventiva para el psiquiatra en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco, relacionada con el traspaso de más de $1.600 millones por parte del GORE Metropolitano a ProCultura para la ejecución del proyecto “Quédate”, que buscaba prevenir el suicidio.

Tras salir de la audiencia, Larraín señaló ante los medios: “Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios”.

“Creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos, así que por favor les pido respeto, respeto por mi familia. Ya hablamos, está todo en la audiencia”, cerró”.

