Lautaro Carmona no descarta apoyo del PC a acusación constitucional contra Diego Pardow: “Debe ser vista en su mérito”

El timonel comunista dijo tener "plena confianza en que la bancada parlamentaria del PC (...) tomará decisión correcta".

Este martes, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, no descartó un eventual apoyo de la colectividad a una acusación constitucional contra el ahora exministro de Energía Diego Pardow.

Esto tras el error de cálculo que provocó alzas indebidas en las cuentas de luz de miles de hogares a lo largo del país, lo que tiene a la oposición evaluando la presentación de un libelo en contra de Pardow.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “acá ya no hay un error en el cálculo de las cuentas, hay una conspiración entre Pardow y el Gobierno en ocultar esta negligencia dolosa”.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, sostuvo que “en este caso la acusación parece justificarse, pero lo vamos a socializar con toda la oposición”.

La postura de Carmona por eventual acusación constitucional

En Radio Infinita, Carmona partió refiriéndose a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, afirmando que “debiera tener un trabajo muy acucioso, de puertas abiertas (…) pero debiera ser de alto interés y seguimiento de la población, porque al final los afectados somos todos”.

“Le doy mucha importancia a cuanto se consolide, se le dé solidez, porque a ratos las comisiones investigadoras de la Cámara a la segunda sesión pierden fuerza, y sale un informe que nadie conoce y no tiene grandes consecuencias frente al hecho investigado”, postuló el timonel comunista.

Sobre la acusación constitucional contra Pardow tras los nuevos hechos conocidos, sostuvo que “tiene que ser vista en su mérito“. “No me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del PC, que ha estado más de una vez manifestando sobre el tema del costo de la energía eléctrica, va a —en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos— tomar la decisión correcta”.