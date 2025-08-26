Lautaro Carmona habría solicitado reunión con el fiscal Valencia para abordar la situación de Daniel Jadue

La instancia buscaría expresar la preocupación del timonel comunista, por lo que califica como una politización de la investigación que involucra al exalcalde de Recoleta.

Este lunes se dio a conocer que el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, solicitó una audiencia con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La instancia buscaría expresar la preocupación del timonel comunista, por lo que califica como una politización de la investigación que involucra al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, principal imputado en el Caso Farmacias Populares.

Carmona ha cuestionado públicamente el rol de la Fiscalía en la causa, especialmente por su posible impacto en las aspiraciones políticas de Jadue.

El dirigente señaló que “la Fiscalía no puede ser la que determine quiénes pueden ser candidatos o no”, y defendió que es “la soberanía ciudadana” la que debe decidir si Jadue puede postularse a un cargo de elección popular.

Pese a las investigaciones en curso, Carmona ha reiterado el respaldo del partido a la candidatura de Jadue a la Cámara de Diputadas y Diputados, siempre que su situación judicial lo permita conforme a la ley electoral vigente.

La petición de Carmona a Fiscalía Nacional

En concreto, la solicitud fue enviada el pasado 1 de agosto, pero el Ministerio Público respondió el día 5 del mismo mes, indicando que el trámite debía realizarse a través del sistema oficial “Infolobby” para que pudiera ser considerado formalmente, consignó La Segunda.

Desde entonces, sin embargo, no se habría ingresado una nueva petición, según el mismo medio.

El presidente del PC también denunció un clima de juicios anticipados y filtraciones parciales, afirmando que “la Fiscalía ha hecho demasiada política más allá de las murallas del Poder Judicial”.

Además, mencionó que existe una denuncia de un inculpado que habría recibido presiones para vincular directamente a Jadue en el caso, lo cual —según dijo— refuerza la necesidad de un diálogo directo con el fiscal nacional.