Lautaro Carmona habla del desmarque de Jeannette Jara con el Gobierno: “Marca diferencias porque existen diferencias”

El presidente del Partido Comunista, además señaló que “tiene la obligación como futura estadista de pronunciarse sobre temas que afectan a la comunidad".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al desmarque ha existido en la candidatura de Jeannette Jara del Gobierno durante el último debate presidencial señalando que “marca diferencias” porque “existen las diferencias”.

En conversación con Radio Duna, es que Carmona se refirió a los temas en que Jara ha marcado diferencia con el Gobierno señalando que “tiene la obligación como futura estadista de pronunciarse sobre temas que afectan a la comunidad y que son de políticas públicas de marca mayor, como es el derecho a la vivienda, por ejemplo”.

Según agregó, “dadas las preguntas, no puede eludirlas, repone lo que fue coherentemente su posición en cada momento expresada en los espacios cuando se es parte de un gobierno, que tiene las proporciones de que hay un jefe de Estado, un presidente, pero eso no inhibe que las otras altas autoridades tengan una mirada frente a una cosa que puede ser diferente”.

“Démosle normalidad, consistencia, seriedad a las formulaciones con observaciones críticas frente a políticas respectivas, que son directas y concretas, que ha tenido el pronunciamiento de Jeannette Jara”, señaló.

“Marca diferencias porque, insisto, porque existen diferencias”, expresó, enfatizando que “está mostrando capacidades de jefa de Estado”.

Carmona además abordó si esto afectaría el apoyo de quienes apoyan al Gobierno de Gabriel Boric, apuntando que “es el camino natural, o sea, a mí me encantaría que las situaciones que hemos mencionado hubieran tenido otros tratamientos y no hubieran sido necesarias más visiones sobre el tema, ni más posibilidades de actuar en distinto, pero la vida es la vida”.