Carmona reconoce cambios en la interna del PC: “Tomamos medidas que no conocíamos en nuestro funcionamiento”

El presidente del Partido Comunista enfatizó en que al interior de la colectividad han tenido claridad en que Jara representa a Unidad por Chile y no al partido, señalando que han tomado medidas pues son "lo que mejor garantiza" la armonía en el bloque.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a lo que ha sido una serie de discrepancias públicas con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

En la última de ellas, la exministra habló incluso de “falta de fraternidad” consultada sobre las desavenencias con Daniel Jadue o el propio Carmona.

El timonel del PC aseguró que ha habido un trabajo interno en la colectividad hacia la “empatía” con el resto de las fuerzas políticas que componen Unidad por Chile.

“Nosotros tenemos plena conciencia de que tener origen militante en un partido cuando la coalición tiene a lo menos nueve o diez partidos, significa que el partido de origen tiene que tener la comprensión, y luego transformar la comprensión en conducta, de que esa candidatura no es para que vocee lo que ese partido de origen esté pensando en ese momento; es para que vocee lo que piensa una coalición”, dijo Carmona en Radio Nuevo Mundo.

En ese sentido el líder comunista enfatizó en que la voz del bloque se media con la abanderada, pero que su militancia no la limita respecto a esta.

“Lo hemos dicho explícitamente y tomamos medidas que no conocíamos en nuestro funcionamiento porque es lo que mejor garantiza que esto que estoy diciendo empatice con todas las otras fuerzas políticas”, añadió.