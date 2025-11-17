Latam extiende cancelaciones de vuelos por huelga de pilotos tras fracasar negociaciones con el SPL

La aerolínea amplió sus medidas de protección para pasajeros hasta el 20 de noviembre, luego de no alcanzar un acuerdo con el Sindicato de Pilotos de Latam. Más de 20 mil personas han resultado afectadas.

Latam confirmó nuevas cancelaciones de vuelos debido a la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), paralización que continúa sin acuerdo entre la compañía y los cerca de 464 pilotos involucrados en la negociación colectiva. La aerolínea informó que sus medidas de protección para los pasajeros se ampliaron hasta el 20 de noviembre.

El miércoles pasado, la empresa comunicó que debió cancelar 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, cifra que afectó a aproximadamente 20 mil pasajeros.

El impacto operativo llevó a implementar flexibilidades para cambios, reembolsos y reacomodaciones, medidas que inicialmente regían hasta este 17 de noviembre.

“Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: se implementaron nuevas cancelaciones entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre”, señaló la compañía en un comunicado.

Latam agregó en su sitio web que los pasajeros cuyos vuelos se encuentran entre las operaciones afectadas fueron contactados directamente por correo electrónico. En paralelo, la empresa mantiene activa su política de reacomodo prioritario para quienes requieren viajar durante los días de paralización.