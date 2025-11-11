País latam

LATAM cancela vuelos programados tras inicio de la huelga del Sindicato de Pilotos

Por CNN Chile

11.11.2025 / 19:22

A partir de esta medianoche se espera que comience la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM. La aerolínea informó que ha implementado una serie de medidas para enfrentar las cancelaciones de algunos vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre.

Durante la tarde de este martes, LATAM Airlines Group entregó detalles sobre las medidas que adoptará ante la huelga anunciada por el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), la cual comenzará a partir de esta medianoche, luego de no haberse alcanzado un acuerdo con la aerolínea.

“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

En ese contexto, la aerolínea informó que realizó cancelaciones en algunos vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre de 2025, lo que afecta cerca del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile. Además, precisó que “espera no afectar más vuelos producto de esta eventual huelga”.

Entre las alternativas dispuestas para los pasajeros, LATAM detalló:

  • Cambio de fecha o vuelo sin costo.
  • Modificación voluntaria del viaje sin penalidad.
  • Devolución total del pasaje y de los servicios asociados.

Asimismo, la compañía adelantó que “a partir del 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, LATAM informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades”.

Finalmente, la empresa recomendó revisar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, ya sea a través del sitio latam.com o mediante la aplicación LATAM, en la sección Mis Viajes, donde los usuarios pueden acceder a información en tiempo real.

“LATAM reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”, concluyó la aerolínea.

