Las promesas pendientes de Desbordes: comercio ilegal y delincuencia siguen sin solución en Santiago

Aunque el combate al comercio ilegal y la delincuencia fueron ejes centrales de su campaña, el alcalde Mario Desbordes reconoce que aún no cuenta con los recursos ni el respaldo necesarios para cumplir sus compromisos en Santiago, especialmente en zonas críticas como Meiggs, Franklin y 10 de Julio.

A cinco meses de haber asumido como alcalde de Santiago, Mario Desbordes enfrenta complejdades para materializar dos de los compromisos más reiterados durante su campaña electoral: erradicar el comercio ilegal en sectores críticos de la comuna y reducir los niveles de delincuencia.

Ambas promesas fueron pilares fundamentales de su candidatura, con los que buscó diferenciarse de la exalcaldesa Irací Hassler, pero que hasta ahora no han tenido resultados concretos.

La promesa contra la delincuencia

Durante su campaña, Desbordes fue categórico: “Permisos en la calle para quienes hoy día están en comercio ilegal, no va a haber ninguno, cero. No me llamen para eso, no pierdan tiempo”, señalaba el pasado 12 de diciembre.

En esa misma línea, afirmaba que barrios como Franklin, Meiggs y 10 de Julio estaban “capturados por el comercio ilícito” y que su gestión los erradicaría, apelando al uso de todas las herramientas del Estado de derecho.

En una entrevista con LUN, publicada un día después de su triunfo en las elecciones, Desbordes aseguraba que “invito a todo el comercio ilegal a que se retire de la comuna, eso es un intento por las buenas. Si no sucede aquello, no vamos a dejar pasar meses, rápidamene vamos a implementar una propuesta con Carabineros y con personal de seguridad”.

“Vamos a sacar de Meiggs, de la vía pública, los toldos azules que copan calles completas, requisar y sacar de circulación las fritanguerías que además no cumplen ninguna norma sanitaria. Tenemos que hacerlo una y otra vez, todas las veces que sean necesarias“, acotó.

“No hay capacidad de Carabineros para sacar el comercio ilegal”

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese diagnóstico.

En una reciente entrevista con Radio Biobío, el propio Desbordes reconoció que hoy “no hay capacidad de Carabineros para sacar el comercio ilegal”, evidenciando una brecha entre sus promesas y la ejecución concreta de medidas.

El alcalde sostuvo que para intervenir de manera efectiva en el sector de Meiggs, por ejemplo, se requerirían al menos 400 funcionarios de seguridad municipal. A falta de ese personal, dijo depender del apoyo del sector privado para acelerar los procesos de fiscalización. “Si se logra, la intervención puede ser más rápida; de lo contrario, nos vamos a demorar un poco más”, afirmó.

Mientras tanto, el problema continúa creciendo.

En puntos como Alameda al oriente —especialmente en los alrededores del Barrio Meiggs y Estación Central— el comercio ambulante ha vuelto a instalarse, incluso ocupando parte de las pistas exclusivas para el transporte público.

Esta situación, que meses atrás parecía parcialmente contenida, genera nuevas congestiones y da cuenta de un retroceso en el ordenamiento del espacio público.

Ahora (14:19) alta afluencia de tránsito peatonal en Alameda al oriente, sector Barrio Meiggs y Estación Central. Comercio informal ocupa parte de la pista de buses, lo que genera congestión hacia este punto. Precaución #EstaciónCentral pic.twitter.com/Y9oS4fBTgC — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 2, 2025

A pesar de sus advertencias iniciales y sus compromisos explícitos, el control del comercio informal y la recuperación del espacio público siguen siendo, por ahora, promesas pendientes.