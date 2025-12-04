Las preguntas que más hicieron los chilenos en Google durante 2025
Por CNN Chile
04.12.2025 / 12:49
Google reveló las principales curiosidades de los chilenos y chilenas organizadas en cuatro grandes categorías: “qué es”, “cómo”, “quién es” y “por qué”.
Se acaba el 2025 y Google publicó una nueva edición de “El Año en Búsquedas”, el informe que revela cuáles fueron las consultas que más hicieron los chilenos y chilenas durante el año.
El listado —construido a partir de datos de Google Trends y otras herramientas— muestra las preguntas que marcaron la curiosidad de las personas, organizadas en cuatro grandes categorías: “qué es”, “cómo”, “quién es” y “por qué”, cada una reflejando las inquietudes que dominaron distintas etapas del año.
Alejandra Bonati, Gerenta de Comunicaciones de Google Chile y Perú, destacó que “las búsquedas muestran patrones claros (…) y ese mapa es clave para entender cómo evoluciona la conversación pública. ”.
¿Qué es?
- ¿Qué es la neutropenia?
- ¿Qué es la escarlatina?
- ¿Qué es la mononucleosis?
- ¿Qué es la aspergilosis?
- ¿Qué es el lipedema?
- ¿Qué es un capibara?
- ¿Qué es el cadmio?
- ¿Qué es un shock séptico?
- ¿Qué es el antropoceno?
- ¿Qué es homologación?
¿Cómo?
- ¿Cómo votar en Chile?
- ¿Cómo se llama el nuevo Papa?
- ¿Cómo dibujar a Stitch?
- ¿Cómo se escribe Stitch?
- ¿Cómo se escribe Universidad?
- ¿Cómo se usan las criptomonedas?
- ¿Cómo se dice tu método en polaco?
- ¿Cómo saber?
- ¿Cómo se llama la novia de Stitch?
- ¿Cómo va la U?
¿Quién es?
- ¿Quién es el nuevo Papa?
- ¿Quién es la esposa de Héctor Noguera?
- ¿Quién es el presidente de Venezuela?
- ¿Quién es Jean Paul Pineda?
- ¿Quién es Leonarda Villalobos?
- ¿Quién es Charlie Kirk?
- ¿Quién es Raquel Castillo?
- ¿Quién es Felipe Kast?
- ¿Quién es Juan Pablo Sáez?
- ¿Quién es Tamara Ferreira?
¿Por qué?
- ¿Por qué se cortó la luz en Chile?
- ¿Por qué se llaman Países Bajos?
- ¿Por qué los gatos amasan?
- ¿Por qué se calienta el celular?
- ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
- ¿Por qué el huemul está en peligro de extinción?
- ¿Por qué se celebra el Día de las Flores Amarillas?
- ¿Por qué me suena tanto el estómago?
- ¿Por qué fue la guerra de Vietnam?
- ¿Por qué me tiro tantos pedos?