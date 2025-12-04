Las preguntas que más hicieron los chilenos en Google durante 2025

Por CNN Chile 04.12.2025 / 12:49

Google reveló las principales curiosidades de los chilenos y chilenas organizadas en cuatro grandes categorías: “qué es”, “cómo”, “quién es” y “por qué”.

Se acaba el 2025 y Google publicó una nueva edición de “El Año en Búsquedas”, el informe que revela cuáles fueron las consultas que más hicieron los chilenos y chilenas durante el año.

El listado —construido a partir de datos de Google Trends y otras herramientas— muestra las preguntas que marcaron la curiosidad de las personas, organizadas en cuatro grandes categorías: “qué es”, “cómo”, “quién es” y “por qué”, cada una reflejando las inquietudes que dominaron distintas etapas del año.

Alejandra Bonati, Gerenta de Comunicaciones de Google Chile y Perú, destacó que “las búsquedas muestran patrones claros (…) y ese mapa es clave para entender cómo evoluciona la conversación pública. ”.

¿Qué es?

¿Qué es la neutropenia?

¿Qué es la escarlatina?

¿Qué es la mononucleosis?

¿Qué es la aspergilosis?

¿Qué es el lipedema?

¿Qué es un capibara?

¿Qué es el cadmio?

¿Qué es un shock séptico?

¿Qué es el antropoceno?

¿Qué es homologación?

¿Cómo?

¿Cómo votar en Chile?

¿Cómo se llama el nuevo Papa?

¿Cómo dibujar a Stitch?

¿Cómo se escribe Stitch?

¿Cómo se escribe Universidad?

¿Cómo se usan las criptomonedas?

¿Cómo se dice tu método en polaco?

¿Cómo saber?

¿Cómo se llama la novia de Stitch?

¿Cómo va la U?

¿Quién es?

¿Quién es el nuevo Papa?

¿Quién es la esposa de Héctor Noguera?

¿Quién es el presidente de Venezuela?

¿Quién es Jean Paul Pineda?

¿Quién es Leonarda Villalobos?

¿Quién es Charlie Kirk?

¿Quién es Raquel Castillo?

¿Quién es Felipe Kast?

¿Quién es Juan Pablo Sáez?

¿Quién es Tamara Ferreira?

¿Por qué?