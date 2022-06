En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio) y en medio de la peor sequía en Chile en más de medio siglo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dio a conocer un conjunto de medidas para fortalecer la fiscalización de la extracción ilegal de aguas y otras infracciones al código de aguas.

Entre los puntos que destacan está el aumento durante este año del equipo de fiscalización en terreno, intensificar el uso de tecnología, además del envío al Congreso de un proyecto de ley para simplificar y acortar los tiempos de los procesos.

El Ministro de Obras Públicas (MOP) afirmó que luego de 13 años de sequía el problema dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural, por lo que están trabajando junto a diversos organismos para entregar respuestas en el corto mediano y largo plazo.

Desde el MOP se anunció que para priorizar el consumo humano y sancionar los usos indebidos del agua, este año, el equipo de fiscalización crecerá durante este año en un 60%, se incorporarán nuevos equipos tecnológicos para ser aún más precisos en la medición de volúmenes de agua y, se enviará al Congreso un proyecto de ley que permitirá acortar los procesos sancionatorios, porque actualmente pueden superar los dos años en su tramitación.

Sin embargo, García explicó que ninguna medida sancionatoria será suficiente para controlar esta crisis, por lo que el MOP propone ante todo, ser un buen vecino. “No más pozos o piscinas clandestinas; no más extracciones ilegales; no más intervenciones no autorizadas a los cauces. El agua es de todos y para todos y debemos hacer un consumo no solo legal, sino también ético”, señaló el ministro.

Respondiendo a esa petición, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde Carlos Cuadrado, declaró: “Cuando tenemos 188 comunas que están en situación de sequía y donde habitan casi 8 millones de chilenos no cabe más que poner en relieve, destacar y felicitar al Ministerio de Obras Públicas por estas medidas que permite controlar, fiscalizar y restringir el uso ilegal de las aguas que pertenecen a todos los chilenos”.

De igual forma, el titular de la ACHM explicó que las aguas superficiales de las principales cuencas de nuestro país van en disminución casi al 30% en los últimos años, que todos los acuíferos tienen una demanda superiores a su recarga, que todos los glaciares van en retroceso, por lo que “llegó un momento en que hay que decir basta, hay que decir basta a la explotación ilegal del agua y hay que decir basta a la comercialización ilegal del agua”.

Otra medida que se dio a conocer es la firma de un protocolo de cooperación entre la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el fin de trabajar en conjunto, generar capacidades y canalizar los hallazgos.