Tras reunirse con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, los trabajadores de Codelco mediante sus dirigentes sindicales anunciaron el cierre de la Fundición Ventanas ubicada en Quintero, Puchuncaví.

En un punto de prensa, la presidenta del Sindicato N°1 de Trabajadores de Codelco Ventanas, Andrea Cruces, tildó de “traidor” a Pacheco y aseguró que “será recordado en la historia como quien traicionó a la minería chilena”.

Lee también: “Hemos cumplido nuestra promesa”: Detienen a presunto autor del asesinato del cabo David Florido

“Señor Pacheco no hable de la refinería, porque sin fundición no hay refinería. Usted nos vendió y le dijo al Gobierno que iba a cerrar Ventanas sin conflicto. Usted miente y no debiese estar al mando de esta corporación tan importante para el país, hágase cargo y sea responsable”, añadió.

Al ser consultada sobre las razones que entregó el directivo para no realizar la inversión en la Fundición, la dirigenta afirmó que la “justificación fue que la división no es viable para Codelco”.

En esa línea, señaló que en la reunión no se entregaron plazos para el cierre de la Fundición Ventanas y emplazó a los parlamentarios a “defender el país y las riquezas que tenemos en las materias primas”.