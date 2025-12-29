País san carlos de apoquindo

Las impactantes imágenes del incendio en San Carlos de Apoquindo: Siniestro ha consumido 470 hectáreas

Por CNN Chile

29.12.2025 / 22:27

Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades decretaron tercera alarma de incendio, lo que activó un amplio despliegue de recursos de emergencia.

Un incendio forestal se registra este martes en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector oriente de Santiago, como Providencia.

En el lugar trabajan al menos 14 máquinas de Bomberos, además de camionetas y vehículos de apoyo, con el objetivo de contener el avance de las llamas en una zona de difícil acceso.

Hasta las 20:30 horas, se contabilizaban 470 hectáreas consumidas por las llamas.

Desde la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera informaron que el incendio se desarrolla entre los parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, ambos bajo su administración. En ese contexto, señalaron que los visitantes fueron evacuados de manera preventiva y sin inconvenientes, y que hasta ahora no se reportan personas lesionadas.

El humo del incendio ha sido visible desde distintos sectores de la capital, lo que ha generado preocupación entre vecinos y automovilistas.

Revisa a continuación los registros del siniestro: 

29 de diciembre de 2025/PROVIDENCIA Vista nocturna desde la comuna de Providencia al incendio forestal que afecta al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

