Las impactantes imágenes de autos arrastrados en Maipú tras desborde de río por las lluvias de verano

Una sorpresiva lluvia de verano, con rayos y truenos, afectó a la Región Metropolitana en pleno verano.

Si bien fue durante un breve periodo, las precipitaciones se hicieron sentir con fuerza, tanta que en algunos lugares causaron estragos.

Uno de ellos fue Maipú, específicamente camino a Melipilla, donde un río de la zona se desbordó producto de la acumulación de agua, inundando el camino.

A través de redes sociales, usuarios registraron la inundación y cómo la corriente arrastraba vehículos enteros.

Sa salió el canal en Camino Melipilla en el abrazo de Maipú #Tormentaelectrica pic.twitter.com/JcQoHSBRQI — Víctor Guerra J. (@VictorguerrajJ) January 31, 2026

Desborde del canal Santa Marta en Maipu provoca graves daños y el camino a Melipilla, este desborde provocó un gran anegamiento en la calzada dejando gran cantidad de vehículos afectados, información en desarrollo @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/vUATJRU18T — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) January 31, 2026