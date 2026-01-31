Las impactantes imágenes de autos arrastrados en Maipú tras desborde de río por las lluvias de verano
Por CNN Chile
31.01.2026 / 22:11
A través de redes sociales, usuarios registraron la inundación y cómo la corriente arrastraba vehículos enteros.
Una sorpresiva lluvia de verano, con rayos y truenos, afectó a la Región Metropolitana en pleno verano.
Si bien fue durante un breve periodo, las precipitaciones se hicieron sentir con fuerza, tanta que en algunos lugares causaron estragos.
Uno de ellos fue Maipú, específicamente camino a Melipilla, donde un río de la zona se desbordó producto de la acumulación de agua, inundando el camino.
