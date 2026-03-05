Las claves del quiebre entre Kast y Boric tras polémica por proyecto cable submarino chino

El quiebre de relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast ha quedado marcado como uno de los traspasos más polémicos desde el retorno a la democracia. Revisa en un nuevo capítulo de “Cambio de Guardia” de CNN Chile todos los detalles de los efectos que ha dejado la controversia por el cable submarino.

En una nueva edición de Cambio de Guardia, en CNN Prime, junto a los periodistas Mónica Rincón e Ivo Goic, conversamos sobre el quiebre de las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, en medio de la polémica por el proyecto de cable submarino chino.

El quiebre se produjo debido a las declaraciones del mandatario, en las que expuso que el republicano tenía conocimiento previo de Chile China Express. Ante esto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, negó la versión entregada por Boric, señalando que no recibieron ningún antecedente del caso.

Es por ese motivo que se programó una reunión para el martes 3 de marzo, en la que se abordaría la propuesta del cable submarino; sin embargo, la instancia nunca se logró concretar debido a la suspensión del encuentro.

En una conferencia de prensa, el jefe de Estado dijo que la reunión se canceló debido a que él se negó a la petición de Kast de “retractarse” en las declaraciones donde informó que el mandatario electo tenía conocimiento del proyecto.

Kast reconoció tener información del cable chino antes de las sanciones de Estados Unidos, pero dijo que en ese momento prefirió priorizar la situación fiscal del país. Además, anunció el término del proceso de traspaso, alegando que su administración no confía “en la información que se está entregando”.

Pese a que el Ejecutivo lamentó el término abrupto de las reuniones y se mostró dispuesto a continuar con las conversaciones, hasta ahora Kast no ha cambiado de opinión.

Las dos versiones de Boric y Kast

El jefe de Estado defendió que ha sido “absolutamente transparente” con la Oficina del Presidente Electo (OPE) respecto a la información del cable submarino chino y que incluso llamó al exdiputado para contarle de esto antes de que Estados Unidos sancionara a tres funcionarios públicos de su gobierno.

Sin embargo, desde el futuro gobierno han señalado en reiteradas ocasiones “falta de transparencia” y que Boric solo “le esbozó” la situación sin entregarle detalles.

Uno de los puntos que Kast señaló que les causó molestia fue que, en la reunión bilateral entre el ministro vigente de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el próximo, Louis de Grange, no se mencionó la polémica.

