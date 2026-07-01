Lanzan tarjeta Bip! especial en conmemoración por los 25 años del concurso Santiago en 100 palabras: ¿Dónde comprarla?

Red Movilidad lanzó este miércoles una edición especial de la tarjeta Bip! de Santiago en 100 palabras, como forma de conmemorar los 25 años del concurso de escritura.

El director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, comentó que “Red Movilidad conecta diariamente Santiago, y en sus diferentes recorridos hay miles de historias que nos marcan. Muchas de esas historias han quedado plasmadas en los cuentos que han participado año a año en Santiago en 100 palabras”.

“Con esta tarjeta queremos celebrar la creatividad de quienes recorren la ciudad día a día”, agregó.

El plástico tiene un stock de 10 mil unidades y estará disponible en las boleterías de 10 estaciones del Metro de Santiago: San Pablo (L1) y (L5); Quinta Normal (L5); Cal y Canto (L2); Escuela Militar (L1); San Joaquín (L5); Plaza Egaña (L4); La Cisterna (L2) y (L4A); Ciudad del Niño (L2); Hospital Sotero del Río (L4) y Santa Julia (L4A).

Por su parte, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio -organizadora del concurso-, expresó que “presentar esta tarjeta Bip! es una excelente manera de celebrar los 25 años de un proyecto que ha llevado la escritura y la lectura al día a día de miles de personas, que ha contado la ciudad en la voz de sus ciudadanos. Estamos felices de seguir acompañando a santiaguinas y santiaguinos, invitándoles a conectar con su creatividad y a compartir sus historias”.

La organización de Santiago en 100 palabras recibió más de 51 mil relatos en su versión número 25.

El próximo miércoles 8 de julio se conocerán los ganadores en una ceremonia que se realizará en el Teatro Municipal de Santiago.