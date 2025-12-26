Lanzan el plan verano seguro 2025-2026: Más de 1.300 carabineros se desplegarán en todo el país

Los funcionarios reforzarán la seguridad en las zonas donde se proyecta mayor afluencia de público durante la temporada estival.

Este viernes, el Ministerio de Seguridad y Carabineros presentaron el Plan Verano Seguro 2025-2026.

Desde la Escuela de Suboficiales de Carabineros, las autoridades entregaron detalles sobre la planificación estratégica para la temporada estival.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que la planificación se llevará a cabo en dos fases. La primera iniciará el 28 de diciembre, mientras que la segunda comenzará el próximo 28 de enero de 2026.

Y añadió que los carabineros que se destinarán en todo el país corresponden a personal que está en proceso de perfeccionamiento y especialización.

En total, habrá 1.386 funcionarios policiales desplegados desde Arica y Magallanes, quienes estarán encargados de reforzar la seguridad durante la época de vacaciones.

Los efectivos se desplazarán por diferentes localidades turísticas, donde hay mayor afluencia de público durante el verano.

Por su parte, el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló: “Hemos dispuesto un plan especial para el verano que hemos trabajado en conjunto con Carabineros y con la Subsecretaría de Turismo, de manera de reflejar en aquellos lugares donde tanto el turismo como la seguridad requieren un refuerzo”.

Plan Verano Seguro 2025-2026

La primera fase será entre el 28 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026. Contará con 587 carabineros.

La segunda fase iniciará el 28 de enero de 2026 y terminará el 28 de febrero de 2026. Contará con 789 carabineros.