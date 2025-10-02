Lanzan Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles: ¿En qué consiste?

The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?
Desde el Ejecutivo detallaron que la urgencia de esta estrategia se basa “en cifras alarmantes que demuestran el insostenible modelo actual de la industria de la moda”. Revisa los detalles.
En el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, el gobierno lanzó la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040.
“Chile es el cuarto mayor importador de ropa usada del mundo. El consumo promedio por habitante se disparó de 13 prendas en 2015 a 50 prendas en 2020, generándose aproximadamente 572.119 toneladas de residuos textiles al año, que a menudo terminan en vertederos ilegales”, agregaron.
👕♻ Hoy, Día Nacional del MedioAmbiente, lanzamos la Estrategia de Textiles 2040, que se construyó de forma participativa, con más de 2.500 personas y 30 organizaciones. El Ministro (s) Maximiliano Proaño te cuentas más en este video. 📱⬇️ pic.twitter.com/mfKJVhyr7p
— Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) October 2, 2025
En el Día del Medio Ambiente, presentamos la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040, elaborada de forma participativa. Este instrumento establece 4 metas prioritarias, 18 iniciativas y 47 acciones para avanzar hacia un modelo de consumo y producción más sostenible. pic.twitter.com/z0GV9d1RWl
— Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) October 2, 2025
