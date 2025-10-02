País economía circular

Lanzan Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles: ¿En qué consiste?

02.10.2025

Desde el Ejecutivo detallaron que la urgencia de esta estrategia se basa “en cifras alarmantes que demuestran el insostenible modelo actual de la industria de la moda”. Revisa los detalles.

En el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, el gobierno lanzó la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040.

Desde el Ejecutivo detallaron que la urgencia de esta estrategia se basa “en cifras alarmantes que demuestran el insostenible modelo actual de la industria de la moda”.

“Chile es el cuarto mayor importador de ropa usada del mundo. El consumo promedio por habitante se disparó de 13 prendas en 2015 a 50 prendas en 2020, generándose aproximadamente 572.119 toneladas de residuos textiles al año, que a menudo terminan en vertederos ilegales”, agregaron.

¿En qué consiste la Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles?

  • La estrategia establece una hoja de ruta con cuatro metas prioritarias, 18 iniciativas y 47 acciones concretas para prevenir la generación de residuos, fomentar el reúso y la reparación y erradicar los vertederos ilegales de textiles que afectan al país.
  • El objetivo de este plan es dejar atrás la lógica de “extraer-producir-consumir-botar” para avanzar hacia un modelo “donde los materiales se aprovechen el mayor tiempo posible”, reduciendo el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades económicas.

¿Cuáles son las metas de la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040?

  • Prevenir y erradicar los vertederos ilegales de residuos textiles que contaminan los territorios.
  • Disminuir el sobreconsumo de productos textiles.
  • Impulsar el desarrollo de oficios formales y empleos basados en la economía circular, como la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización.
  • Aumentar la valorización (reciclaje, compostaje, etc.) de los residuos textiles generados en el país.

¿Cómo se implementará la nueva estrategia de la industria textil en Chile?

  • Para alcanzar las metas propuestas por la estrategia, el plan se articula en torno a cuatro ejes principales: cultura, regulación, territorio e innovación.
  • Uno de los pilares más importantes será el de Regulación Circular, que buscará generar nuevas normativas y estándares para la importación de ropa usada.
  • También se contempla incorporar a los textiles en la Ley REP, lo que obligaría a los importadores y productores a hacerse cargo de los residuos que generan sus productos.
  • Desde el eje de Territorio Circular se trabajará en fortalecer las capacidades locales, generar infraestructura para la gestión de residuos y, de manera prioritaria, en la prevención y erradicación de los vertederos ilegales.
  • Todo esto se complementará con ejes de Cultura e Innovación, que promoverán la educación ambiental y el desarrollo de guías de diseño circular para la industria.

