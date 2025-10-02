Lanzan Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles: ¿En qué consiste?

Desde el Ejecutivo detallaron que la urgencia de esta estrategia se basa “en cifras alarmantes que demuestran el insostenible modelo actual de la industria de la moda”. Revisa los detalles.

En el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, el gobierno lanzó la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040.

Desde el Ejecutivo detallaron que la urgencia de esta estrategia se basa “en cifras alarmantes que demuestran el insostenible modelo actual de la industria de la moda”.

“Chile es el cuarto mayor importador de ropa usada del mundo. El consumo promedio por habitante se disparó de 13 prendas en 2015 a 50 prendas en 2020, generándose aproximadamente 572.119 toneladas de residuos textiles al año, que a menudo terminan en vertederos ilegales”, agregaron.

👕♻ Hoy, Día Nacional del MedioAmbiente, lanzamos la Estrategia de Textiles 2040, que se construyó de forma participativa, con más de 2.500 personas y 30 organizaciones. El Ministro (s) Maximiliano Proaño te cuentas más en este video. 📱⬇️ pic.twitter.com/mfKJVhyr7p — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) October 2, 2025

¿En qué consiste la Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles?

La estrategia establece una hoja de ruta con cuatro metas prioritarias, 18 iniciativas y 47 acciones concretas para prevenir la generación de residuos , fomentar el reúso y la reparación y erradicar los vertederos ilegales de textiles que afectan al país.

El objetivo de este plan es dejar atrás la lógica de “extraer-producir-consumir-botar” para avanzar hacia un modelo “donde los materiales se aprovechen el mayor tiempo posible”, reduciendo el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades económicas.

En el Día del Medio Ambiente, presentamos la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040, elaborada de forma participativa. Este instrumento establece 4 metas prioritarias, 18 iniciativas y 47 acciones para avanzar hacia un modelo de consumo y producción más sostenible. pic.twitter.com/z0GV9d1RWl — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) October 2, 2025

¿Cuáles son las metas de la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040?

Prevenir y erradicar los vertederos ilegales de residuos textiles que contaminan los territorios.

Disminuir el sobreconsumo de productos textiles.

Impulsar el desarrollo de oficios formales y empleos basados en la economía circular, como la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización.

Aumentar la valorización (reciclaje, compostaje, etc.) de los residuos textiles generados en el país.

¿Cómo se implementará la nueva estrategia de la industria textil en Chile?