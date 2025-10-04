PDI investiga homicidio de niña de 5 años al interior de una toma en Lampa

Según antecedentes preliminares, la madre de la menor la encontró herida al regresar de su trabajo. No hay detenidos y se trabaja en esclarecer la participación de terceros.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de una niña de 5 años, de nacionalidad haitiana, ocurrida la noche del viernes al interior de un domicilio de la toma Vista Hermosa, en la comuna de Lampa (Región Metropolitana).

De acuerdo con la información policial, la menor fue trasladada al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Lampa, donde se constató su fallecimiento.

El inspector Jorge Zamorano Salazar informó que, por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios con apoyo del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) y del Departamento de Medicina Criminalística.

“Hizo ingreso al SAPU de Lampa, lugar donde se constató su fallecimiento”, señaló, precisando que la dinámica del hecho “aún es materia de investigación”.

Según los antecedentes preliminares, la niña habría quedado al cuidado de un adulto mientras su madre trabajaba. “La madre llega del trabajo y la encuentra herida”, detalló el inspector.

Por ahora, no se ha determinado si la persona que estaba a cargo tuvo participación en la agresión ni si hay otros posibles involucrados.

Las diligencias en curso incluyen toma de declaraciones a testigos, empadronamiento en el sector y levantamiento de registros de cámaras de seguridad para establecer la cronología de los hechos y eventuales responsabilidades penales.

Respecto de la causa precisa de muerte, la PDI indicó que se está a la espera del informe del Servicio Médico Legal (SML), peritaje que será clave para orientar la investigación del Ministerio Público.