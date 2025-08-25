“Cero aporte”: Lagos Weber arremete contra Carmona por dichos “injustos e irresponsables” contra Marcel tras su salida de Hacienda

El senador defendió la responsabilidad fiscal y el legado de Mario Marcel, cuestionó que el PC “aportille” la candidatura de Jeannette Jara y advirtió que propuestas de José Antonio Kast en pensiones e impuestos significan un retroceso tras un acuerdo previsional alcanzado en el Parlamento después de 12 años.

“Cero aporte, ninguno”.

Con esa dureza, el senador Ricardo Lagos Weber reaccionó en CNN Chile Radio a las palabras del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien había cuestionado la salida de Mario Marcel de Hacienda.

El parlamentario dijo estar sorprendido por lo que calificó como “injusto e irresponsable”, recordando que Marcel dio “estabilidad” y que la responsabilidad fiscal no es un capricho, sino una condición para proteger a los sectores más vulnerables de crisis inflacionarias.

¿Qué dijo Lagos Weber?

“Para él parece que el tema de responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta (…) Cuando la responsabilidad fiscal se va a las pailas, lo que tenemos son desajustes de la moneda, la economía entra en inestabilidad, surgen las presiones inflacionarias y los que pagan el costo son los chilenos y las chilenas más vulnerables”, sostuvo Lagos Weber, en un ánimo manifiesto de que no comparte la visión de Carmona ni del sector del PC que ha votado en contra de proyectos en esta materia.

A su juicio, “cada intervención (…) genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”.

El senador, además, vinculó estas declaraciones con el efecto que pueden tener en la campaña presidencial de Jeannette Jara.

Planteó que buena parte de los atributos de la abanderada —como el avance en las 40 horas, el sueldo mínimo de 500 mil pesos y la reforma previsional— provienen de su capacidad de negociar transversalmente junto a Marcel.

Por eso cuestionó que desde la propia dirigencia comunista surjan señales de falta de respaldo.“Tengo la impresión (…) que es como que no se termina de convencer de que la candidata es de su fila, y no están dispuestos a respaldarla, parece”. Aun así, defendió que Jara se ha sobrepuesto a esas tensiones y remarcó que hoy “es la única persona en nuestro sector que está pasando segunda vuelta”.

En el tramo final de la entrevista, Lagos Weber se detuvo en las críticas de Jara al programa de José Antonio Kast, que propone bajar impuestos corporativos y eliminar el aporte solidario del sistema de pensiones.

El senador advirtió que esas medidas significan “echar por la borda” un consenso que tomó más de una década: “Nos tomó 12 años ponernos de acuerdo en una reforma previsional (…) desde el Partido Comunista hasta la UDI. ¿Por qué algo que costó tanto lo vamos a retroceder?”. Frente a las propuestas tributarias del candidato republicano, fue categórico: “No hay espacio para bajar los impuestos en Chile hoy”.

Para Lagos Weber, la disyuntiva es clara: defender la estabilidad económica y los acuerdos transversales o abrir la puerta a lo que calificó como populismo y retrocesos. En ese escenario, insistió en que la candidatura de Jara sigue en pie “a pesar de todo lo que le han dicho y hecho” y que el verdadero adversario político está en la derecha, no en las tensiones internas del oficialismo.