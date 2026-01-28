Lactante de 6 meses permanece internada tras intoxicación por cocaína: Su madre fue detenida

La mujer llevó a la menor a un recinto asistencial, luego de que presentaba convulsiones y pérdida de conciencia.

Una lactante de seis meses se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque fuera de riesgo vital, luego de presentar intoxicación por cocaína en la comuna de Santiago.

Por este hecho, su madre, una mujer de 22 años, fue detenida y quedó a disposición de la justicia.

La situación se conoció la tarde del martes, cuando la mujer llevó a la menor hasta el Cesfam Ignacio Domeyko debido a que presentaba convulsiones y pérdida de conciencia. Ante la complejidad del cuadro clínico, el personal de salud resolvió su traslado al Hospital San Borja Arriarán, según consigna Radio Biobío.

Según informó el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari, en el recinto asistencial se le practicaron exámenes médicos a la lactante, los que arrojaron un resultado positivo a cocaína, confirmando que la menor se encontraba intoxicada con dicha sustancia.

De acuerdo con el relato entregado por la madre, los síntomas se manifestaron mientras se encontraba sola con la bebé en su domicilio, luego de alimentarla con leche en mamadera.

Tras conocerse el resultado de los exámenes, se dio aviso a Carabineros, quienes acudieron al inmueble para realizar diligencias. En el lugar no se encontraron drogas.

El Ministerio Público ordenó la detención de la mujer para determinar su eventual responsabilidad en los hechos y dispuso nuevas diligencias investigativas para esclarecer cómo la menor tuvo contacto con la sustancia.