La relación extramarital entre altos gerentes de Codelco que terminó con una querella por violación y una millonaria demanda laboral

Una exejecutiva de la firma exige $4.000 millones y además se querelló por dos presuntos ataques sexuales contra un actual alto mando. Por su parte, desde la empresa señalan que la devinculación de la mujer no se produjo como una represalia, sino que fue por un préstamo que le exigió a una subordinada directa.

Una serie de denuncias cruzadas se hicieron públicas en las últimas horas, y dicen relación con dos exaltos ejecutivos de Codelco, en medio de acusaciones de agresiones sexuales y de despidos injustificados.

Según información de Radio Biobío, la situación involucra a una exejecutiva identificada como “M” y a otro exejecutivo identificado como “R“.

“M” acusa que fue desvinculada de la empresa estatal luego de reconocer una relación extramarital que tuvo con el hombre, a quien también denunció por violación y agresiones sexuales, las que habrían ocurrido entre 2023 y 2024.

En materia laboral, la mujer exige una “indemnización por daño moral” de más de $4.242 millones, tras su desvinculación de la firma.

De forma paralela, el abogado de la denunciante, Juan Francisco Maibee, detalló que las agresiones sexuales habrían ocurrido bajo ingesta de alcohol y posterior pérdida de memoria.

A modo de respuesta, Codelco sostiene que la mujer fue despedida porque le pidió prestado $30 millones a una subordinada directa, lo que generó que dicha subordinada tuviera que pedir un préstamo a 69 cuotas. Dicha circunstancia le fue comunicada a la exejecutiva al momento del despido.

Respecto a la acusación de agresión sexual, Pedro Orthusteguy, abogado de “R”, señala que “a la fecha de los hechos señalados, R. ya estaba en una relación afectiva con la querellante de varios meses de duración (…) Ambas partes reconocieron la existencia de una relación afectiva y consensuada que se prolongó por más de un año, la cual fue de carácter voluntario para los involucrados, lo que consta en el informe de auditoría externa”.