La programación por dia Festival de Viña del Mar 2026: Revisa acá cuando inicia la venta de entradas

A través de una publicación en redes sociales, el municipio de la comuna, liderado por Macarena Rippamonti, reveló cómo estarán ordenados los artistas ya confirmados para el esperado certamen.

El municipio de Viña del Mar dio a conocer este lunes la programación por jornadas del Festival de Viña del Mar 2026, revelando el orden de presentación de los artistas ya confirmados para el tradicional evento que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero.

Cronograma por día

La inauguración del certamen, el domingo 22 de febrero, estará a cargo de la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan. El cierre de esa primera noche lo realizará Mateo Bocelli, quien regresará a la Quinta Vergara tras cautivar al público chileno en 2025, cuando participó en el espectáculo de su padre, Andrea Bocelli.

El comediante de la jornada —al igual que en todas las noches— aún está por confirmarse.

El lunes 23, la segunda noche del festival abrirá con el icónico dúo británico Pet Shop Boys, mientras que Bomba Estéreo será la responsable de cerrar con su energía electro-tropical.

Para el martes 24, el dúo mexicano Jesse & Joy dará inicio a la jornada con un repertorio cargado de éxitos. El cierre estará marcado por la presencia del grupo coreano NMXX, quienes llevarán el K-pop al escenario viñamarino.

La cuarta noche, el miércoles 25, será inaugurada por el reconocido cantautor colombiano Juanes, seguido del grupo argentino Ke Personaje, que cerrará la velada con su característico ritmo cumbiero.

El jueves 26 será el turno de la artista chilena Mon Laferte, una de las más esperadas del certamen. El cierre de la noche quedará en manos de Yandel, quien llegará con un espectáculo de estilo sinfónico.

Finalmente, el viernes 27 de febrero, el festival concluirá con una noche dedicada al trap y al género urbano. Los argentinos Paulo Londra y Milo J darán inicio y cierre a la jornada, mientras que el chileno Pablo Chill-e se presentará como show intermedio.

Preventa y venta de entradas

Las entradas estarán disponibles a través de Punto Ticket, con el siguiente calendario:

Preventa Clientes Santander

26 de noviembre, 11:00 hrs.

Disponible por 48 horas o hasta agotar stock.

Preventa Clientes Entel

26 de noviembre, 11:00 hrs.

Disponible por 48 horas o hasta agotar stock.

Venta general

28 de noviembre, 11:30 hrs.