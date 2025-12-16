“La posibilidad existe”: Luis Caputo dice que José Luis Daza podría llegar a la administración de José Antonio Kast

Daza suena como uno de los nombres para el Ministerio de Hacienda.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, reconoció que el economista José Luis Daza podría salir del gobierno argentino en caso de ser convocado por el presidente electo José Antonio Kast.

En el programa La Casa Streaming, la autoridad afirmó: “Obviamente que el presidente electo Kast seguramente ya le ha ofrecido algo”.

“José Luis es top class y por encima aún, con lo cual yo le dije ‘mirá, hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras'”, señaló.

Cabe recordar que en agosto de 2024 el gobierno trasandino oficializó la llegada de Daza, quien se incorporó como secretario de Política Económica.

En ese tiempo, Caputo señaló que es “uno de los mejores y más respetados” economistas del continente y que es “conocido mundialmente por su exitosa carrera en el sector privado, por su enorme capacidad, y por su probada experiencia en temas económicos y financieros”.

Ahora, el ministro de Economía comentó que el compromiso de Daza con Argentina es “enorme” y que si no hubiera sido así, él ya había “tomado una decisión”.

“La posibilidad existe, seguramente lo estará evaluando. Lo voy a apoyar cualquier cosa que haga, porque es una persona extraordinaria con un conocimiento extraordinario, una persona de bien”, dijo.

Y añadió que “ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace a Argentina y al equipo económico es invalorable. Pero bueno, si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar”.

Daza suena como una de las cartas para liderar el Ministerio de Hacienda.