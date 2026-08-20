“La Odisea” de leer en Chile: Feria Chilena del Libro habilita puntos Blue Express en todo el país para facilitar acceso a la lectura

Santiago, julio de 2026.- En medio del renovado interés por el clásico de Homero “La Odisea”, impulsado por la próxima adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan, Feria Chilena del Libro incorporó la red logística de Blue Express a su canal de ventas online, ampliando las alternativas de entrega y retiro disponibles para quienes compren en feriachilenadellibro.cl.

Gracias a esta incorporación, los clientes podrán retirar sus compras en más de 3.200 Puntos Blue Express distribuidos a lo largo del país, incluyendo cerca de 700 lockers inteligentes ubicados en estaciones de servicio Copec –disponibles las 24 horas del día–, supermercados Unimarc, Metro de Santiago, Mallplaza y Stripcenters. Esta nueva alternativa facilitará el acceso al catálogo de más de 100.000 títulos de más de 300 editoriales, acercando la lectura a personas de todas las regiones del país.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto donde el acceso a los libros sigue siendo desigual. Según datos entregados por Feria Chilena del Libro con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 80% de las comunas del país no cuenta con una librería comercial. En ese contexto, ampliar las opciones de despacho y retiro permite que personas de distintos territorios puedan acceder con mayor facilidad a una oferta editorial diversa, sin que la distancia sea una barrera.

“Odiseo necesitó diez años para completar su travesía. Nosotros queremos que cada libro encuentre a su lector de manera mucho más rápida, accesible y eficiente. Esta alianza con Blue Express representa un paso relevante en nuestra estrategia omnicanal, porque nos permite ampliar nuestra cobertura territorial, acercar nuestro catálogo a más personas y ofrecer nuevas alternativas para recibir o retirar sus compras en distintos puntos del país”, señaló Juan Aldea Perez, gerente comercial de Feria Chilena del libro.

Desde Blue Express, Olivier Paccot, gerente general de Blue Express, destacó que “nuestro propósito es conectar a las personas con lo que necesitan para mejorar su calidad de vida, sin importar dónde se encuentren. La lectura también es parte de ese propósito. Esta alianza con Feria Chilena del Libro demuestra cómo la logística puede transformarse en un puente para acercar la cultura y el conocimiento a más personas, poniendo a disposición una red de cobertura nacional que permite que cada libro llegue de manera simple, flexible y accesible a lectores de todo Chile”.

La incorporación de esta nueva alternativa de retiro a feriachilenadellibro.cl refuerza el compromiso de ambas compañías por reducir las barreras de acceso a la lectura, combinando una amplia oferta editorial con una red logística de cobertura nacional que acerca los libros a lectores de todo Chile.