La nueva vida de “Luis Miguel”: El caballo de la banda “carreta chorros” que fue adoptado tras la caída de sus dueños

Los tutores del equino, que pertenecían a la banda criminal conocida como “carreta chorros”, cometían robos a bordo de una carreta, utilizando al caballo “Luis Miguel” para transportarse.

Existen diversos mecanismos para robar un celular. El más conocido es el de los denominados “motochorros”, que consiste en que un motorista —solo o acompañado— irrumpe por la vereda o la calle y, en segundos de distracción, arranca el celular de las manos de la víctima.

Sin embargo, también hay otros métodos, como el que utilizaba una banda criminal en Talcahuano conocida como “carreta chorros”, que cometía ilícitos a bordo de una carreta, especialmente sustrayendo aparatos tecnológicos.

Según publicó Meganoticias, dos delincuentes de esta organización fueron detenidos. Tras su formalización, quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, ya que su modus operandi no era sustraer elementos de alto valor, sino, por ejemplo, robar las rejas perimetrales de la vía férrea por donde circula el Biotren, tal como captaron las cámaras de seguridad.

La nueva vida de “Luis Miguel”

Para trasladarse en la carreta utilizaban a un caballo llamado “Luis Miguel”. Tras la detención de sus dueños, el animal quedó bajo la tutela de Carabineros, y junto al municipio de Talcahuano solicitaron a la Fiscalía autorización para llevarlo a una universidad de la zona, con el fin de que recibiera atención médica.

El equino, que se encontraba en malas condiciones debido al deficiente cuidado de sus anteriores tutores, pudo cambiar su destino y fue finalmente adoptado por una familia, que lo rebautizó con el nombre “Renzo”.