La nueva multimillonaria donación de la familia Luksic a la Teletón: supera el aporte de 2024

La primera gran donación de la Teletón 2025 fue realizada por la familia Luksic, en búsqueda de la continuidad del Instituto Teletón Antofagasta. Este año, en tanto, la cruzada busca superar los más de $40.500 millones totales recaudados en 2024.

En el inicio de la Teletón 2025, la familia Luksic anunció una donación de $2.000 millones, superando el aporte que realizó en la versión anterior de la campaña, cuando entregó $1.800 millones.

La cifra se convirtió en la primera gran donación de la nueva cruzada solidaria y estará destinada a financiar durante 2026 la operación del Instituto Teletón de Antofagasta, uno de los centros más modernos de la red.

El edificio, inaugurado en 2020, fue construido e implementado gracias a un compromiso previo de la familia Luksic, que en 2014 se comprometió a financiar por completo el nuevo instituto en la ciudad, por un monto de $10 mil millones.

El anuncio de este nuevo aporte, en tanto, se realizó mediante un video grabado en el propio instituto, protagonizado por Isabella Luksic, y fue presentado en cadena nacional de televisión durante la transmisión de apertura de las tradicionales 27 horas de solidaridad.

En paralelo, el espacio conducido por Mario Kreutzberger y un grupo de animadores de distintos canales busca superar la meta de $40.502.617.946 recaudada en 2024.

Tras revelar la cifra, Mario Kreutzberger agradeció públicamente el gesto, subrayando la permanencia del vínculo entre el grupo empresarial y la campaña solidaria. “Muchas gracias a la familia Luksic que desde el primer año, por 47 años, nos han apoyado con varias de sus empresas y sus donaciones familiares”, señaló sobre el escenario.

En tanto, en su mensaje desde Antofagasta, Isabella Luksic remarcó el foco regional del aporte.

“Como familia y Fundación nuestro corazón está puesto en Antofagasta, por lo que nos emociona aún más apoyar el tremendo trabajo que hacen en Teletón en esta región y también a lo largo de todo Chile. Estamos orgullosos de haber aportado a la construcción de este edificio y a seguir comprometidos con su operación”, expresó.